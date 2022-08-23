СПБ Биржа стала доступнее: Стоит ли покупать акции иностранных компаний Число бумаг для торговли в основную сессию выросло почти на 50%

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Завтра СПБ Биржа вновь увеличит число иностранных бумаг для основной торговой сессии. С 10 утра инвесторам разрешат покупать или продавать доли в 500 международных компаниях. Однако, предупреждают эксперты, россиянам по-прежнему рискованно вкладываться в западные акции. Почему — расскажем далее.

Список пополнился

СПБ Биржа с 24 августа увеличивает до 500 количество иностранных ценных бумаг, которые будут доступны на основной торговой сессии — с 10:00 МСК. Ранее площадка давала доступ к бумагам 350 зарубежных эмитентов.

При этом проводить сделки с 1,7 тыс. американских акций и депозитарных расписок биржа по-прежнему разрешает только с 15:30.

Так же, как и ранее, с 8:00 можно будет совершать сделки с акциями компаний, выпущенных на Гонконгской бирже (в этот список входят, например, Alibaba, JD.com, Xiaomi и Tencent Holdings, указывают опрошенные NEWS.ru эксперты).

Возвращение к стандартному времени

Напомним, весной биржа почти полностью отказалась от торгов с 10 утра (с середины апреля торги иностранными ценными бумагами начинались в 15:00). Виной тому генеральный директор торговой площадки Роман Горюнов официально назвал дисбаланс спроса и предложения.

Биржа стала постепенно допускать иностранные ценные бумаги к утренним торгам только в августе. 10 августа площадка возобновила торги с 10 утра бумагами 200 международных компаний, а 17 августа увеличила их количество до 350.

Фото: Malte Ossowski/SVEN SIMON/Global Look Press

Новости об открытии сделок по иностранным инструментам поднимают акции и самой СПБ Биржи. Например, с 5 по 16 августа они прибавили почти 150%, подорожав с 88,2 руб. до 219 руб. за штуку. Правда, потом произошла некоторая коррекция, и на момент написания материала акция биржи стоит 208 руб. Что, конечно, далеко от 600–800 руб. до начала спецоперации на Украине.

Какие бумаги допустили к торгам

Завтра на основной торговой сессии начнутся обращаться 500 ценных бумаг, многие из которых включены в состав индекса S&P 500, говорит специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Георгий Свирин. Полный список компаний, доступных для покупки с 10 утра, можно увидеть здесь. Вот некоторые из них:

— HP Inc. (HPQ), мировой производитель компьютерной техники и поставщик программного обеспечения;

— Analog Devices, Inc. (ADI), производителя полупроводниковых устройств;

— Coty Inc. (COTY), американская транснациональная косметическая компания;

— DoorDash, Inc.(DASH), один из крупнейших доставщиков еды в США;

— Electronic Arts Inc. (EA), американская корпорация, занимающаяся разработкой и распространением компьютерных и консольных игр;

— Marvell Technology, Inc. (MRVL), американский производитель полупроводников;

— Union Pacific Corporation (UNP), одна из ведущих мировых транспортных компаний, которая занимается железнодорожными перевозками;

— General Electric (GE), промышленный гигант, производить многих видов техники;

— Boston Scientific (BSX), мировой разработчик и производитель медицинских изделий;

— 3D Systems (DDD), производитель 3D-принтеров и сопутствующих материалов;

— The Kroger Co. (KR), американская сеть супермаркетов;

— S&P Global (SPGI), ведущий в мире поставщик кредитных рейтингов, аналитики на мировых рынках капитала и сырьевых товаров. Компания составляет индексы S&P 500 и Dow Jones Industrial Average (DJIA).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что дает расширение торгов

С 30 мая Банк России ограничил биржевые торги некоторыми западными ценными бумагами. Ограничения коснулись ценных бумаг, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), так как до этого европейский депозитарий Euroclear заблокировал операции с бумагами в НРД. В денежном выражении объем таких бумаг составил менее 14% от всего доступного для торговли клиентского портфеля брокеров, дающих доступ к СПБ-Бирже.

На этом фоне решение биржи увеличить число доступных для торов инструментов будет полезным для инвесторов, считает Георгий Свирин.

У клиентов, которые ранее совершали сделки с иностранными акциями, по-прежнему сохраняется стремление продолжать их совершать, даже в условиях высокой волатильности. Поэтому биржа подстраивается под пожелания клиентов, — говорит эксперт.

Из-за разных ограничений, в том числе и на движение валюты, возможности инвесторов по покупке иностранных ценных бумаг заметно сократились, соглашается руководитель управления инвестиционного консультирования ФГ «Финам» Владимир Цыбенко. СПБ Биржа пытается этот пробел заполнить, говорит он.

По словам аналитика, увеличение количества торгуемых инструментов на различных площадках может помочь бирже нарастить обороты и прибыль.

Риски остаются

По мнению Свирина, скорее всего, СПБ Биржа учла допущенные ошибки и все операции будут проходить через НРД, а ценные бумаги — храниться в российских депозитариях, например, в БЭБ (Best Efforts Bank).

Поэтому, можно ожидать, что риск частичной блокировки акций теперь будет отсутствовать. Российские брокеры смогут обменяться и сверить информацию о проведенных клиентами сделках без необходимости запрашивать ее у заграничных депозитариев, — предполагает он.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

При этом, добавляет он, абсолютного доверия к выстроенной системе у инвесторов уже никогда не будет.

В любом случае совершение всех сделок на текущем высоковолатильном рынке сопряжено с серьезным риском. Ведь в любой момент решение крупного игрока о покупке или продаже акций может привести к серьезному изменению стоимости акций. Поэтому при проведении сделок лучше держать «ухо востро», — рассуждает Свирин.

Другие дело, что кризис — это еще и время возможностей. И тем, кто все-таки настроен на покупку, следует формировать средне- и долгосрочные портфели, но быть готовыми к краткосрочному снижению ценных бумаг, считает он.

По мнению Цыбенко, при инвестициях в иностранные ценные бумаги через СПБ Биржу всегда нужно иметь в виду «риски, связанные с инфраструктурой хранения».

Однако, возможно, самые суровые санкции в этой сфере мы уже увидели, — заключает он.

Важно: ранее ряд экспертов в беседе с NEWS.ru многократно настаивали на том, что риски блокировок западных ценных бумаг еще сохраняются.