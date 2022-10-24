СПБ Биржа разрешит инвесторам продать заблокированные иностранные бумаги

Фото: Вадим Жернов/РИА Новости

Владельцы заблокированных иностранных бумаг смогут торговать частью своих активов с 31 октября, сообщается на сайте СПБ Биржи. Сообщается, что биржа договорилась об обмене ценными бумагами 680 наименований на сумму $312 млн, в числе них значатся бумаги Apple, Chevron, Cisco, Coca-Cola, Dell, Domino’s Pizza, Ford, Johnson & Johnson, Microsoft, Moderna, NIKE, Pfizer, Virgin Galactic, Visa и других компаний.

СПБ Биржа достигла договоренностей с иностранным институциональным инвестором. Этот инвестор обменяет внутри СПБ Банка свои свободно обращающиеся иностранные ценные бумаги <...> на равное количество бумаг тех же эмитентов, которые находятся на неторговых разделах участников торгов, — сказано в сообщении.

Отмечается, что инвесторы смогут совершать биржевые сделки с такими бумагами после завершения депозитарной операции СПБ Банком. Каждый участник торгов будет самостоятельно определять порядок распределения полученных ценных бумаг среди клиентов. Каких-либо дополнительных издержек или действий от инвесторов при этом не потребуется.

30 мая Банк России ограничил биржевые торги некоторыми западными ценными бумагами. Ограничения коснулись активов, которые учитываются в Национальном расчетном депозитарии (НРД), так как до этого европейский депозитарий Euroclear заблокировал операции с бумагами в НРД. В деньгах объем таких активов составил до 14% от всех купленных на СПБ-Бирже бумаг.

В начале сентября глава Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ обсуждает с банками идею создания фонда компенсации для инвесторов, активы которых заморозили в иностранных структурах. Президент ВТБ Андрей Костин также предложил разрешить иностранным инвесторам выкупать замороженные бумаги у россиян, и наоборот.