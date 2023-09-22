Советник Банка России рассказала, куда россияне вкладывают деньги Советник ЦБ РФ Бунегина: россияне стали меньше инвестировать в фондовый рынок

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские инвесторы стали меньше вкладывать средства в фондовый рынок, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» финансовый советник Центробанка РФ Татьяна Бунегина. По ее данным, если до 2022 года на этот сектор приходилось 70% инвестиций россиян, то в результате изменения политико-экономической ситуации сегодня этот показатель не превышает 45%.

В 2020-2021 годах развитие крупных публичных компаний поддавалось прогнозам, инвестирование на бирже отличалось стабильностью. После февраля 2022 года ситуация резко изменилась. Пока одни игроки не могли получить доступ к своим иностранным ценным бумагам, другие спешили покинуть фондовый рынок с наименьшими потерями, — пояснила эксперт.

Как рассказала финсоветник, непредсказуемость ситуации и боязнь лишиться контроля над своими вложениями вынудили инвесторов сместить фокус внимания в сторону недвижимости, драгоценных металлов и криптовалюты. Так, на сегодняшний день 30% инвестиций идет в недвижимость, 15% — в криптовалюту, 10% — в драгоценные металлы. До 2022 года на недвижимость и криптовалюту приходилось 25% и 5% соответственно.

Ранее коммерческий директор «Авито.Недвижимости» Николай Попов сообщил, что покупка квартиры на вторичном рынке в России окупится сдачей в аренду в среднем за 14 лет. При этом приобретение жилья в новостройке удастся окупить только за 19 лет.