Состояние богатейших россиян выросло на миллиарды долларов Bloomberg: состояние богатейших россиян с января выросло более чем на $11 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Состояние богатейших людей России за первые два месяца 2024 года увеличилось на $11 млрд, свидетельствуют данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Так, общее состояние российских миллиардеров на 1 марта составляет $345,11 млрд.

Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Для ряда компаний расчет происходит посредством подсчета соотношения их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию. Рейтинг BBI в общей сложности насчитывает 500 богатейших людей мира, и в него сейчас входят 26 россиян.

По данным BBI, с начала года сооснователь компаний «Еврохим» и СУЭК Андрей Мельниченко заработал $3,86 млрд, его состояние составило $22,7 млрд. Состояние основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова увеличилось на $2,08 млрд, до $23 млрд, а председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин заработал $1,49 млрд, увеличив состояние до $25,4 млрд.

Ранее российский миллиардер Дмитрий Рыболовлев проиграл гражданский суд аукционному дому Sotheby’s, который он обвинил в содействии завышению цен на произведения искусства. Присяжные вынесли решение в пользу аукционного дома по всем пунктам, выдвигаемым в своем иске Рыболовлевым. Претензии касались покупок, совершенных миллиардером через дилера произведений искусства Ива Бувье.