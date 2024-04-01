Богатейшие россияне стали еще богаче Bloomberg: состояние богатейших россиян выросло на $18,29 млрд в 2024 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С начала года состояние богатейших россиян в общей сложности увеличилось на $18,293 млрд, свидетельствует Bloomberg Billionaires Index (BBI). Больше других заработали Андрей Мельниченко, Алексей Мордашов и Владимир Лисин.

Агентство Bloomberg публикует индекс с марта 2012 года. В него входят 500 богатейших людей на Земле. Среди российских бизнесменов больше всех заработал сооснователь компаний СУЭК и «Еврохим» Андрей Мельниченко. Его состояние выросло на $5,29млрд до $24,1 млрд.

У основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова суммарный капитал с января текущего года увеличился на $3,75 млрд до $24,6 млрд. Глава совета директоров НЛМК Владимир Лисин за первые месяцы текущего года разбогател на $2,91 млрд, его состояние выросло до $26,9 млрд.

Ранее расчеты сотрудника Института экономики РАН Елены Гришиной показали, что для вывода всех многодетных семей в России из бедности необходимо не менее 280 млрд рублей ежегодно. По ее словам, эта сумма потребуется для устранения разницы в доходах семьи на человека и границей бедности на уровне в 14,3 тысячи рублей на 2023 год.