Составлен рейтинг стран с самыми высокими налогами на доходы PwC: жители Кот-д'Ивуара и Японии платят самые высокие налоги на доходы

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Наиболее высокий уровень налоговой ставки на доход зафиксирован в африканском Кот-д'Ивуаре, информировало издание РИА Новости после анализа данных компании PwC. По информации журналистов, показатель в стране доходит до 60%.

Ненамного дальше ушли Австрия, Финляндия, Швеция и Япония, где процент равен 55%, говорится в статье. Россия при условии принятия новой шкалы прогрессии станет 104-й по налоговому «потолку».

СМИ проанализировало налоговые системы 143 крупнейших стран по состоянию на 1 мая 2024 года. Из них в 116 государствах наблюдается прогрессивная шкала налогообложения.

Ранее Минфин РФ предложил четырехступенчатую прогрессию по НДФЛ с постепенным увеличением ставки от 13% до 22%. В материалах ведомства было указано, что в России 64 млн налогоплательщиков. Изменения затронут около 2 млн из них (с доходом выше 2,4 млн руб. в год), другими словами, 3,2% работающего населения.

До этого депутат Государственной думы РФ Александр Аксененко заявлял, что налоговый режим для самозанятых в России не изменится до 2028 года. По его словам, изначальные планы на этот счет не поменялись. НДФЛ же пообещали сохранить прежним для участников СВО — прогрессивная ставка их не коснется.