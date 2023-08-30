Сметана, йогурты, сгущенка: что и как сильно подорожает осенью Эксперты также рассказали, как уже выросли в цене молочные продукты

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россиян напугали новым повышением цен. Творожные сырки и сопутствующие продукты в ближайшие месяцы могут в среднем подорожать на 20%, а где-то — и на все 40%. NEWS.ru решил проверить эти сведения, а заодно узнать, как и когда подорожают другие молочные продукты. Ответы на эти вопросы, к сожалению, не радуют.

Что писали о творожных сырках и не только

18 августа Telegram-канал SHOT, ссылаясь на представителей двух компаний-производителей, сообщил: растущие цены на сырье могут спровоцировать резкий рост стоимости глазированных сырков. Как утверждается, подорожания следует ждать уже осенью. В некоторых случаях стоимость десерта повысится до 40%.

Если конкретнее, то основной причиной подорожания являются растущие цены на какао-бобы, что закономерно влечет за собой и рост цен на шоколад. Еще одна проблема — подорожание топлива, из-за которого страдает логистика. Предположительно, сырки и сопутствующая продукция в ближайшие месяцы подорожают в среднем на 20%. В попытках снизить себестоимость продукции некоторые производители намерены заменить шоколадную глазурь на фруктовую или же уменьшить массу сырка.

Как подорожали молочные продукты за год

В 2022 году питьевое молоко подорожало на 15,5%, любимая детьми сгущенка — на 36,5%, а сливочное масло и мороженое — на 23,5%, сообщила NEWS.ru доцент кафедры статистики РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

Свои данные о средних чеках во время покупок молочной продукции NEWS.ru также предоставил аналитический ресурс «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (крупнейший оператор фискальных данных страны, ежедневно обрабатывает по 50–55 млн кассовых чеков с более 1,1 млн онлайн-касс в России). Для анализа использовалась агрегированная обезличенная информация о продажах из сетевой и несетевой торговли, онлайн- и офлайн-каналов продаж.

Аналитики «Чек Индекса» выяснили, что в период с 1 по 20 августа этого года средний чек на молочную гастрономию в магазинах составил 125 руб., что на 3% выше, чем год назад. При этом число таких покупок выросло за год на 15%. Если считать по отдельности, то получается следующая картина:

Молоко коровье — средний чек составил 102 руб., на 3% выше уровня прошлого года. Число покупок снизилось год к году на 7%.

Сыры и сырные продукты — средний чек равен 224 руб., на 2% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло за год на 11%.

Сырки творожные — средний чек вышел в 45 руб., на 4% выше уровня прошлого года. Число покупок выросло год к году на 17%.

Эксперты «Чек Индекса» отмечают, что в августе этого года фиксируется более активное потребление продовольственных товаров — на 7–8% выше уровня прошлого года. Что в том числе отражается на покупках молочной продукции.

«В целом сдержанный рост среднего чека на такие товары при возросшем спросе свидетельствует как о достаточности продукции на полке, так и внимательном отношении магазинов к подобным продуктам-маркерам», — резюмируют в «Чек Индексе».

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит с ценами в последние месяцы

Гендиректор экспертно-аналитического центра агробизнеса «АБ-Центр» Алексей Плугов в разговоре с NEWS.ru указывает, что розничные цены на молоко снижаются с начала апреля.

«В розничном сегменте стоимость литра пастеризованного молока 2,5–3,2% жирности на 14 августа составляет 73,2 руб. за литр, тогда как в начале апреля цены достигали 74,8 руб. за литр», — сказал он.

При этом эксперт отмечает, что в первом полугодии прошлого года наблюдался беспрецедентный рост цен на сливочное масло. Но далее цены стабилизировались и даже несколько снизились.

«Так, в июле 2023 года они составили 822,9 руб. за кг, что на 1,6% ниже уровня годичной давности», — заметил Плугов.

Цены на сыр в целом находятся на рекордно высоких отметках, однако за прошедшие четыре месяца они несколько ослабели. Так, например, средние цены на твердые и мягкие сычужные сыры в России по состоянию на 14 августа составили 761,1 руб. за кг. По отношению к данным на середину апреля они снизились на 0,7%, что обусловлено сезонным ослаблением оптовых цен на сырое молоко, отметил Плугов.

Что приведет к новому росту цен

На повышение цен будут влиять и сезонность, и повышение ключевой ставки Центробанка, говорит в беседе с NEWS.ru Ольга Лебединская. Напомним, 15 августа он резко поднял ставку с 8,5% до 12%, и часть экспертов ждет еще одного, пусть и небольшого, повышения 15 сентября. Все это приведет к тому, что ставки по простым коммерческим кредитам тоже вырастут, говорит Лебединская, и тех денег, которые заложены на льготные кредиты бизнесу, станет меньше. Кроме того, на цены конечной продукции будет «давить» рост цен на корма, минеральные удобрения, ветеринарные препараты, оборудование, а также сокращение поголовья коров.

С другой стороны, есть факторы, которые должны сдержать цены на часть продуктов. К примеру, экспортерам анонсировали с 1 января 2024 года 100%-ную компенсацию затрат на перевозку всеми видами транспорта с места отгрузки до конечного получателя.

Кроме того, ключевым вызовом остается снижение ежегодного спроса на молочную продукцию на уровне 10%. В зоне риска — йогурты, сметана, творог и сухое обезжиренное молоко, говорит Лебединская. В данном случае важны и подвижки фактической численности населения, и изменение экономической доступности молочных продуктов, в связи с чем подорожает не весь ассортимент, а только его часть. И это будет для многих производителей оптимальным выходом из-под действия ценовых ножниц: высокие операционные издержки / слабый внутренний спрос.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подорожает ли вся молочная продукция разом

Однозначно утверждать, что, как говорят некоторые эксперты, вся молочная продукция до конца года подорожает на 20%, нельзя, подчеркивает Лебединская.

«Если согласиться с этим утверждением, то за бутылку молока жирностью 2,5% мы заплатим уже не 65 рублей, а 77 рублей, а за сыр не 800, а 960 рублей, что неправильно утверждать», — отмечает она.

Тем не менее подорожания не избежать, говорит эксперт. При этом наиболее востребованные товары в то же время являются социальными, поэтому они вырастут в цене меньше остальных, говорит Долгова. К примеру, она допускает, что до конца года молоко и кефир вырастут в цене на 7–10%, так как цены на них контролирует государство.

«Но другая молочная продукция — сметана, сырки, йогурты, сгущенка — выполнят роль „компенсаторов“ выручки и подорожают, скорее всего, более значительно. На 20–23%», — резюмирует аналитик.

Читайте также:

Станут ли власти повышать курс рубля: и если да, снизятся ли цены

На сколько вырастут цены на одежду и обувь осенью: прогноз ретейлеров

Мясо, вино, кофе: какие еще продукты и на сколько подорожают осенью

Вейпы резко подорожают: когда и на сколько вырастут цены, с чем связано