Сколько стоит отдых в Турции в 2024 году: когда лететь, как сэкономить

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

В майские праздники многие решают уехать за границу. Турция считается одной из самых популярных стран для отдыха у россиян. NEWS.ru рассказывает, сколько будет стоить путевка туда в мае и в летние месяцы и можно ли сэкономить при ее покупке.

Почему россияне выбирают Турцию

Турция заняла первое место в горячей десятке безвизовых зарубежных направлений в майские праздники от Ассоциации туроператоров России (АТОР). В следующем месяце прямые рейсы в Стамбул, Анталию, Даламан и Бодрум будут осуществляться из всех крупных городов России. Россияне могут находиться в стране без визы до 60 дней.

«В мае в Турции нет изнуряющей жары, а температура воды хоть и бодрящая, но уже позволяет купаться. Также в этот период очень комфортно знакомиться с многочисленными природными и историческими достопримечательностями страны, особенно тем, кто путешествует с детьми», — рассказали NEWS.ru в сервисе «Слетать.ру».

На Анталийском побережье в мае средняя температура воздуха днем — +24–26°C, на солнце — до + 30°C, температура воды в море — + 21–22°C.

Что касается летнего отдыха, то и здесь Турция, как правило, всегда считается популярным направлением.

Сколько стоит отдых в Турции в мае

На данный момент забронировать недельный тур в Турцию на двоих от туроператора Let’s Fly с заездами с 28 апреля по 8 мая (7 ночей, проживание в отеле категории 4* по системе «все включено») можно от 139,6 тыс. рублей. Этот вариант предполагает авиаперелет регулярным рейсом. Аналогичные предложения на чартерах начинаются от 74,9 тыс. рублей, следует из данных «Слетать.ру».

По данным компании FUN&SUN, недельный тур для двоих в пятизвездочном отеле Limak Limra Hotel & Resort (Кириш) обойдется минимум в 210 тысяч рублей (вылет 27 апреля, «все включено»).

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Сколько стоит отдых в Турции летом

Аналогичный тур с вылетом в конце июня и июля будет стоить уже минимум 260 тысяч и 270 тысяч рублей соответственно, рассказали NEWS.ru в FUN&SUN.

«Слетать.ру» также приводит цены на отдых в Турции с вылетом в начале каждого месяца в рамках высокого сезона. В каждом случае это тур на двоих со следующими параметрами: продолжительность — 7 ночей, категория отеля — 4*, система питания — «все включено».



Вылет с 1 по 10 июня регулярный рейсом — от 122,9 тыс. рублей, чартерный рейсом — от 90,8 тыс. рублей. Вылет с 1 по 10 июля — от 122,8 тыс. рублей регулярный рейсом и от 105 тыс. рублей — чартерным. Вылет с 1 по 10 августа — от 115,8 тыс. рублей и от 102,9 тыс. рублей, вылет с 1 по 10 сентября — от 109,2 тыс. и от 95 тыс. рублей соответственно.

Сколько будет стоить отдых в других странах

В феврале NEWS.ru писал, что к лету отдых в Турции заметно подешевеет для россиян. Бизнес в стране пытается вернуть туристов из РФ. Владельцы местных отелей уже снизили цены на 20%, а в дальнейшем стоимость туров может упасть еще на 25–30%. Если два года назад средний чек на одного человека составлял $1094, то в 2024-м, как ожидается, он опустится до $615. Впрочем, окончательный прайс на летний сезон в Турции станет известен в конце апреля.

Доступнее может стать и Таиланд. По данным Telegram-канала Mash, правительство страны собирается провести переговоры по возвращению в Россию авиакомпании Thai Airways и увеличить количество рейсов в Бангкок, Пхукет, Лампанг, Самуй и Краби. «Все это позволит существенно снизить ценник на перелет и отдых в Таиланде», — обещает Telegram-канал. В АТОР также ожидают снижения цен на авиабилеты в Таиланд до 40%.

Цены на отдых в Египте, наоборот, могут вырасти. Путевка на одного человека может превысить $850, а «все включено» в пятизвездочном отеле обойдется в $1600.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Как можно сэкономить на отдыхе в Турции

Ожидать существенных скидок на туры в начале мая точно не стоит, предупреждают в «Слетать.ру». «Это период повышенного спроса и популярные отели могут вставать на „стоп“ по мере приближения даты заезда», — отметили там.

Если говорить об отдыхе в майские праздники, то его нужно планировать заблаговременно. Серьезно сэкономить могли те, кто приобретал тур по акции раннего бронирования. Последний этап традиционной распродажи завершился 31 марта. Впрочем, выловить горящие предложения еще можно. Но они подойдут, скорее, тем, кто подыскивает не конкретный отель, а открыт для нового и готов отправиться в путь в достаточно сжатые сроки, говорят эксперты рынка.

Вот несколько общих рекомендаций для туристов, которые не хотят переплачивать:

покупайте пакетный тур, в цену которого уже включены перелет и проживание. Скорее всего, это будет выгоднее, чем самостоятельно приобретать авиабилеты и бронировать гостиницу;

подписывайтесь на паблики туроператоров и следите за акциями и спецпредложениями. Это проверенный способ поймать интересное предложение или горящий тур накануне вылета;

помните о сезонных предложениях. Для экономии можно рассмотреть периоды низкого сезона, когда спрос на туристические услуги снижается. В Турции высокий сезон начинается ближе к маю, а пик спроса приходится на июль — август. Соответственно, в эти месяцы путевки будут стоить дороже всего;

воспользуйтесь предложениями раннего бронирования. Выгоднее оплачивать путевку за несколько месяцев до поездки. Традиционно по раннему бронированию отели дают скидки до 50%, а в цене всего турпакета эта выгода может достигать 35% в зависимости от стоимости авиаперевозки;

при выборе дней вылета и бронировании отелей рассматривайте не только выбранные даты, но и соседние. Цена может значительно отличаться в случае, если вылет, к примеру, не в пятницу или выходные, а в середине недели. В отелях также часто есть разница в тарифе в будние дни и в выходные.

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Что делать тем, кто едет в Турцию самостоятельно

Для самостоятельных путешественников, которые организовывают свой отдых без помощи туроператора, авиабилеты тоже лучше брать заранее (конечно, когда человек уверен в датах поездки).

Билеты с неудобным временем вылета/прилета, как правило, стоят дешевле, Также, чтобы снизить их стоимость, нужно выключить все опции продавца. Следует быть особенно внимательным при покупке билетов на сайтах лоукостеров (авиаперевозчиков, которые предлагают билеты по ценам ниже среднерыночных). При оплате билетов лучше всего пользоваться дебетовыми картами с кешбэком на авиабилеты.

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