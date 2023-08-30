Сколько отложить на черный день: как правильно создать подушку безопасности Эксперты рассказали, как еще можно распорядиться свободными деньгами

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Как выяснили аналитики Сбербанка, россияне чаще всего сегодня копят деньги на финансовую подушку безопасности. Она оказалась для них важнее, чем новое авто, техника или отдых. NEWS.ru отвечает на самые главные вопросы: как правильно копить, в чем держать и на что тратить подушку безопасности.

Что такое подушка безопасности и зачем на нее копить

Финансовая подушка, или подушка безопасности, — это резерв денег на случай материальных трудностей и непредвиденных ситуаций. Важно понимать: это не инвестиции для приумножения накоплений и не отложенные деньги на какую-то конкретную покупку, а запас «на всякий пожарный». Подушка призвана выручить в трудный час, например при потере работы или необходимости в дорогостоящем лечении.

Не стоит тратить «подушку» на покупку очередного гаджета, ремонт или турпутевку. Все денежные средства, которые пришлось забрать из копилки на непредвиденные траты, нужно будет восполнить из ближайшего поступления в личный бюджет, сказала NEWS.ru исполнительный директор СберНПФ Алла Пальшина.

Сколько денег должно быть в копилке

Задача подушки безопасности — обеспечить привычный уровень жизни в течение определенного времени. Ее размер определяется не доходами, а расходами человека. Стоит отталкиваться от суммы, которую человек (или семья) тратит в месяц, включая повседневные расходы, оплату коммунальных услуг, платежи по кредитам и другим обязательствам.

Большинство экспертов советуют иметь сбережения как минимум на три — шесть месяцев жизни. Например, если вы тратите 60 тыс. руб. в месяц, то стоит иметь хотя бы 180 тыс. руб. Но некоторые считают, что и этого недостаточно. Минимальная рекомендуемая толщина «подушки» — 12 месяцев жизни без активного дохода, говорит NEWS.ru финансовый советник Владимир Верещак.

«Больше денег в резерве иметь можно, меньше — нежелательно», — добавляет он.

Чем больше будет ваш запас на черный день, тем дольше вы сможете продержаться на плаву в сложной ситуации.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько нужно откладывать

Конкретных рекомендаций относительно процента дохода, который необходимо направлять на формирование подушки, нет, продолжает Верещак. Все зависит от того, имеется ли у человека какой-то резерв изначально или нет и как скоро он хочет сформировать «подушку». Как правило, люди откладывают от 10% до 30% активного дохода. «Это достаточно комфортно и не мешает привычному образу жизни», — указывает эксперт. Незапланированные доходы (премию, денежный подарок и т. п.) также можно откладывать в «подушку». Это ускорит процесс накопления.

Как хранить подушку безопасности

По словам Владимира Верещака, инструмент для сбережения накоплений должен быть надежным, ликвидным (позволяющим воспользоваться средствами в любой момент) и желательно компенсирующим инфляцию. При этом он признает, что активов, удовлетворяющих все трем требованиям, на рынке практически нет. Поэтому самый оптимальный вариант — краткосрочный банковский вклад на три — шесть месяцев. Можно открыть сразу несколько вкладов с разными сроками размещения средств. Если срочно потребуются деньги, легко будет закрыть один из них и тем самым не потерять проценты по остальным депозитам.

Еще один ликвидный инструмент — накопительный счет, добавляет Алла Пальшина. С него можно снимать деньги (как и пополнять счет) в любое время, не теряя проценты. Правда, ставка по накопительным счетам обычно ниже, чем по вкладам.

Кроме того, можно использовать дебетовую карту с начислением процента на остаток. Но у нее есть существенный минус: этот вариант не подойдет для тех, кто склонен совершать спонтанные покупки. Любителям шопинга в этом случае будет гораздо сложнее создать подушку безопасности.

Самый простой, но и рисковый вариант — наличные деньги. Можно использовать и все перечисленные способы. Например, какую-то часть накоплений хранить на вкладе, часть — на карте, а часть — в наличке.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Как страховать риски

Финансовая подушка — это не только деньги, которые лежат на банковском счете, но и некий план Б на все случаи жизни, которые мы можем предусмотреть, предугадать, просчитать, отмечает Верещак.

«Конечно, всего не предусмотришь, но какие-то основные сценарии было бы неплохо продумать заранее», — поясняет эксперт.

По его мнению, важно иметь минимальный набор страховых полисов — то есть застраховать жизнь, здоровье и свое имущество. В любом случае лишним это не будет, считает Верещак.

Во что еще можно вложить деньги

Когда основной запас на черный день сформирован (в виде счета в банке и некой суммы в наличных деньгах), можно задуматься и о более «агрессивных» инвестициях. Самым консервативным инвесторам подойдут облигации. «При сегодняшней ключевой ставке они показывают интересную доходность, можно даже обратить внимание на корпоративные облигации с высоким рейтингом», — говорит аналитик «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов.

По словам управляющего директора по инвестициям УК ПСБ Николая Ряскова, наименее рискованными сейчас являются инвестиции в короткие облигации крупных качественных эмитентов со сроком погашения до трех лет. Сейчас их доходность составляет 13–14% годовых, уточняет он.

Те, кто более склонен к риску, могут обратить внимание на российский фондовый рынок. «С начала года индекс МосБиржи прибавил 50%. Более того, многие „голубые фишки“ (акции крупных компаний. — NEWS.ru) могут продемонстрировать двузначную доходность в следующие 12 месяцев», — полагает Раманинов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Еще более рисковый вариант — Pre-IPO, когда инвесторы покупают акции напрямую у компании, пока она еще молодая и лишь набирает темп, по аналогии с венчурными инвестициями. По мнению Раманинова, если правильно все рассчитать, то вложенные средства в ближайшие пару лет могут увеличиться в несколько раз.

«Количество денег, которые стоит направлять на такого рода инвестиции, прямо зависит от дохода и от того, сколько всего средств человек готов освободить. По мере увеличения их количества транши можно смещать в сторону более рискованного инструмента», — рассуждает эксперт.

Чтобы начать покупать акции и облигации, достаточно открыть брокерский счет в любом банке и перевести туда небольшую сумму для первых покупок с обычного счета. В разговоре с NEWS.ru начальник отдела исследования инвестиционных стратегий «Альфа-Форекс» Спартак Соболев советует сначала проконсультироваться с профессиональным управляющим или заключить договор доверительного управления.

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