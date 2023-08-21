Ситибанк приостановит прием долларов и евро с 22 августа

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Ситибанк принял решение приостановить прием и покупку долларов и евро в своих кассах с 22 августа, сообщается в пресс-релизе финансовой организации. По словам представителей пресс-службы банка, изменения вносятся в тарифы для пакетов банковских услуг CitiOne и Citigold. Причины введения подобных ограничений не уточняются.

Уважаемые клиенты Ситибанка! Обращаем ваше внимание на то, что с 22 августа 2023 года <...> временно приостанавливается прием и покупка валюты — долларов США и евро — в кассах Ситибанка, — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что с 1 сентября Райффайзенбанк введет комиссию за входящие переводы в долларах. Ее размер составит 50% от общей суммы перевода. Такая мера будет распространяться как на физических лиц, пользующихся услугами банка, так и на юрлиц. Решение было принято в целях ограничения входящих переводов в долларах в условиях изменения рынка.

В свою очередь Сбербанк повышает ставки по базовым ипотечным программам на два процентных пункта с 22 августа. Она составит 13,4% для новостроек и 11,7% для вторичного жилья. Ставки по потребительским кредитам также вырастут до 14,5%. Причиной таких изменений стало повышение ключевой ставки ЦБ.