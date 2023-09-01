Силуанов: российский Минфин выступает за более жесткий валютный контроль

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Министерство финансов России выступает за более жесткий валютный контроль в нынешней ситуации, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заявление министра финансов РФ Антона Силуанова. По его словам, в данное время по этому поводу идет дискуссия с Центральным банком.

По мнению главы ЦБ Эльвиры Набиуллиной, которое также приводится изданием, валютные ограничения не должны создавать сложности для экономических агентов, но зеркальные меры должны сохраняться.

Ранее на встрече президента России Владимира Путина с членами правительства и председателем Центробанка было принято решение не устанавливать нормативыпродажи экспортерами валютной выручки и вводить ограничения на движение капитала.

Отмечается, что правительству удалось неформально договориться с экспортерами и представителями об увеличении продажи валютной выручки, поэтому решили ограничиться мониторингом действий.

Позднее министр финансов допустил восстановление экономики России по итогам 2023 года. Прогнозируемый рост экономики может перекрыть прошлогоднее падение, заявил Силуанов.

Говоря об инфляции, чиновник пообещал совместно с Центробанком принимать все необходимые меры для снижения показателя до плановых значений. Банк России предполагает, что в 2024 году инфляция вернется к отметке в 4%.