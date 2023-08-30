Шаурма, бургеры, пицца и хот-доги: что и на сколько подорожает осенью Популярность фастфуда увеличивается, а вместе с ней и его стоимость

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Производители шаурмы готовятся поднять ценник с сентября в среднем на 10–15%. Они говорят, что вынуждены повышать цены из-за роста стоимости мясной продукции. Но дорожает не только шаурма. В первом полугодии стоимость других видов фастфуда в России увеличилась на 9–10%. NEWS.ru рассказывает, что будет с ценами на шаурму, бургеры и хот-доги дальше.

Чем объясняют рост стоимости шаурмы

Шаурма подорожает вслед за ростом цен на мясную продукцию. Представители бизнеса уже предупредили, что в сентябре стоимость блюда вырастет на 10–15%.

«Стоимость курицы за последние пять месяцев выросла на 50%. В марте мы ее брали за 220 рублей за килограмм, а с 1 августа — уже за 330 рублей. В ряде регионов, где работают наши партнеры, ценник взлетел до 390 рублей», — рассказала «Известям» основатель сети «Шоу’рма» Анастасия Филиппова.

По ее словам, сетью было принято решение поднять с августа все цены на готовую продукцию, чтобы только компенсировать подорожание.

В компании «МосШаурма» допускают рост цен на 10–15% и «даже больше», конечная стоимость будет зависеть от других ингредиентов, используемых в блюде. Там отметили, что повышение цен уже идет, однако окончательное решение примут после новых поставок мяса.

По данным оптового сервиса по производству шаурмы «Рославаш», с начала года шаурма подорожала уже на 25%. При этом цены могут вырасти еще на 5%.

Как это комментируют власти

В Минсельхозе заверяют, что рост цен на мясо птицы носит сезонный характер, а динамика обусловлена развитием внутреннего туризма, что повышает спрос на эту продукцию. Еще одним фактором там называют увеличение производственных издержек. В сентябре на рынке ожидается снижение цен, что подтверждают основные производители птицеводческой продукции, отметили в пресс-службе министерства.

В конце июля розничные цены на куриное мясо побили исторический рекорд — 196,93 руб. за килограмм. Это выше рекорда апреля 2022 года, когда после начала спецоперации на Украине и первых санкций цена курицы взлетела до 191,84 рубля за килограмм. К апрелю 2023 года курица подешевела до 170 руб., но за май — июль — опять подорожала на 14–15%. За два года цены и вовсе выросли на 18,1%. Но это — только официальная статистика Росстата.

По данным же аналитической компании Emeat, в розничных сетях куриная тушка в июне стоила гораздо дороже — в среднем 270 рублей за килограмм. При этом диапазон цен довольно широк — от 200 до 350 рублей за килограмм.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Как выросли цены на фастфуд в целом

Аналитики ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД» (анализируют данные с онлайн- и офлайн-касс сетевых и несетевых заведений) обратили внимание на увеличение среднего чека затрат россиян на фастфуд в первом полугодии этого года по сравнению с первым полугодием прошлого. И сейчас средний чек растет прежде всего в Москве, Санкт-Петербурге и крупнейших городах страны, где вырос туристический трафик. Повышение расходов на блюда быстрого питания фиксируется преимущественно в несетевой рознице.

В целом в 2023 году россияне стали тратить на фастфуд больше на 10%, чем в прошлом году: средний чек покупки в первом полугодии составил 439 руб. Стоимость бургеров увеличилась на 10% (средний чек — 241 руб.). Цены на пиццу и хот-доги выросли на 9% (средний чек — 381 руб. и 172 руб. соответственно), а шаурма подорожала на 6% (средний чек — 162 руб.)

Как за последнее время вырос спрос на фастфуд

В пандемию точки фастфуда оставались основным каналом продаж общепита, переориентировав на себя клиентов из ресторанов и кафе. Однако в то время спрос на блюда от организаций быстрого питания был заметно ниже допандемийного уровня. После снятия ограничений продажи вновь пошли вверх.

С 2021–2022 года спрос на фастфуд поддерживает развитие внутреннего туризма, повышение мобильности граждан и возвращение покупательной активности, указывают аналитики «Чек Индекса». Благодаря активному развитию автотуризма объем покупок фастфуда на АЗС подскочил на 20–22% (в 2023 году по сравнению с 2022 годом).

Чаще всего в этом году россияне выбирали пиццу с ветчиной, ветчиной с грибами, с сыром. В топе бургеров — с котлетой из говядины; среди шаурмы в лидерах — с филе курицы и из баранины. Среди хот-догов большей популярностью пользуются классический, французский и датский варианты, с говяжьей сосиской.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что будет с ценами на шаурму дальше

По мнению доцента кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Марии Долговой, рост цен на шаурму осенью, скорее всего, не превысит 5%. Её стоимость (как и другого фастфуда) складывается из затрат производителей на необходимые ингредиенты, доставку, а также из расходов на аренду и коммунальные платежи, зарплаты сотрудников. Кроме того, немалую роль играет спрос, заметила она в беседе с NEWS.ru.

В первые месяцы лета основную лепту в рост цен вносили куриное мясо и овощи, подорожавшие весной и в начале лета. А сейчас основным драйвером является непосредственно курятина, указывает Долгова. По ее словам, осенью цены на куриное мясо, скорее всего, стабилизируются за счет снижения спроса и проверок крупнейших производителей мяса птицы, инициированных ФАС. Плюс сезонное снижение цен на овощи позволит снизить затраты на приготовление шаурмы.

«Производители шаурмы понимают, что рост цен приведет к снижению спроса и падению выручки. Чтобы этого не допустить, им придется самим приложить некоторые усилия — предусмотреть расширение ассортимента, придумать новые оригинальные рецепты и варианты шаурмы. Тем самым оптимизировать затраты и увеличить продажи», — рассуждает Долгова.

Как могут вырасти цены на другие виды фастфуда

Цены на гамбургеры и пиццу могут вырасти несколько больше, в среднем на 4–8%, считает Долгова.

В случае с гамбургерами конечная стоимость больше зависит от цен на говядину (которая изменилась за летний период текущего года не так сильно, как птица и свинина), хлеб и овощи. Поэтому, с учетом сезонной дефляции, рост цен может замедлиться, считает эксперт.

С пиццей все несколько иначе. Ее стоимость существенно зависит от рецептуры.

«Подорожание молочных продуктов и, соответственно, сыра способствовало росту цен на пиццы „Четыре сыра“, „Карбонара“, „Маргарита“», — говорит Долгова.

Свою лепту в рост цен на пиццу внесли заметно подорожавшие овощи (помидоры) весной и летом этого года, а также наблюдаемый в июле — августе рост цен на яйца и сахар-песок, используемые в тесте.

Как это комментируют сети быстрого питания

В пресс-службе «Юнирест» (управляет брендами Rostic’s и KFC в России) уклонились от прямого ответа на вопрос NEWS.ru о том, на сколько уже выросли и как еще могут увеличиться цены до конца года.

«Цены в меню Rostic’s и KFC периодически корректируются на некоторые позиции, но это связано не только со стоимостью ингредиентов, но и с целым рядом других рыночных факторов», — подчеркнули в пресс-службе. Кроме того, там отметили, что стараются «максимально сдерживать» рост цен на свою продукцию.

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