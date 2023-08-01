Сервис «Цифра брокер» принудительно конвертировал валюту на счетах клиентов

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Компания «Цифра брокер» принудительно конвертировала валюту на счетах клиентов в рубли, сообщает «РБК Инвестиции». По данным издания, в пресс-службе брокера подтвердили данную информацию, подчеркнув, что конвертация произошла в соответствии с поручениями клиентов.

Представители компании утверждают, что в случае наличия на счетах денежных средств в размере менее €100 клиент поручает брокеру осуществить сделку по продаже такого остатка. Она проводится на торгах Московской биржи с кодами инструментов по выбору самого брокера. Сделки по валютам, которые не торгуются на Мосбирже, проводятся на других рынках с удержанием вознаграждения по ставке комиссии.

В случае наличия по состоянию на начало торговой сессии 31 июля 2023 года на брокерском счете клиента денежных средств в евро в сумме менее 100 евро, клиент поручает брокеру осуществить сделку продажи такого остатка денежных средств, — говорится в сообщении.

«Цифра брокер» ранее внесла в договоры обслуживания брокерских счетов информацию о возможной принудительной конвертации валюты. Это положение вступило в силу с 28 июля.

Эксперт по фондовому рынку одной из брокерских компаний Михаил Зельцер ранее рассказал, какого роста от рубля ждут эксперты после повышения ставки Центробанка РФ. По его словам, стоимость доллара может упасть до 85 рублей.