СБП станет полубесплатной: когда и сколько денег можно будет переводить

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

Центробанк России сделает Систему быстрых платежей (СБП) полубесплатной. Это коснется переводов денег между своими банковскими счетами. Сколько можно будет переводить без комиссии, какие ограничения сохранятся и повлияет ли это на отправку денег за границу, расскажет NEWS.ru.

Что придумал Центробанк по СБП

Как сообщила пресс-служба Центробанка, граждане смогут переводить между своими счетами в разных банках до 30 млн рублей в месяц бесплатно через Систему быстрых платежей (СБП). Новый лимит переводов самому себе (Ме2Ме-перевод) начнет действовать с 1 мая 2024 года, тогда же вступит в силу соответствующий закон.

Кроме того, с 1 апреля 2024 года ЦБ освободил банки от уплаты ему комиссий по ряду операций в СБП. Нулевые тарифы для банков будут действовать за перевод гражданам кешбэка, а также за возврат такого кешбэка продавцу при отказе от покупки. Это позволит сделать программу лояльности СБП более привлекательной не только для торгово-сервисных предприятий, но и для обслуживающих их банков, утверждают в Центробанке.

ЦБ напоминает: ранее банки освобождали от уплаты в адрес ЦБ комиссий за переводы между гражданами только до 1 июля 2024 года. Но теперь регулятор решил освободить от таких платежей на постоянной основе.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что останется прежним при переводах

При этом стоит подчеркнуть, что сумма переводов без комиссии от одного гражданина другому (С2С-переводы) останется старой — 100 тыс. рублей в месяц. Комиссия за перевод сверх этой суммы также сохраняется — 0,5% размера перевода, но не более 1,5 тыс. рублей.

Что произойдет с международными денежными переводами

Тем временем вчера в Госдуму внесли законопроект об ограничении максимального разового размера денежных переводов до 100 тыс. рублей для людей, которые не открывают банковский счет. Законопроект размещен в электронной базе данных парламента.

Как уже писал NEWS.ru, законопроект разработан Росфинмониторингом для снижения рисков отмывания доходов и финансирования терроризма, если клиент системы денежных переводов проходит упрощенную идентификацию. Сейчас так можно переводить суммы от 15 тыс. рублей. При этом максимальная сумма такого перевода законами не предусмотрена, отмечали авторы инициативы.

В то же время закон устанавливает: полноценная идентификация граждан сейчас проводится, если граждане переводят деньги с использованием банковских счетов (на любую сумму) или отправляют их с использованием персонифицированных электронных средств платежа (для сумм до 600 тыс. руб.).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Каких конкретно переводов коснется новый закон

Уже понятно, что документ коснется двух категорий граждан: находящихся за границей россиян, которые переводят деньги себе же из России в другие страны, а также мигрантов, работающих в России и отправляющих средства на родину.

Однако вопросы вызывает формулировка «денежные переводы граждан без открытия банковского счета». Часть людей просто приходит в обменник в России, отдают наличные рубли, и они через систему денежных переводов тоже в наличном виде поступают человеку в другой стране. И он их получает в обменнике или на почте уже в долларах или нацвалюте страны получателя. Понятно, что новый законопроект точно коснется таких переводов.

В то же время довольно часто люди переводят деньги сами себе, не обращаясь в обменник с наличными, а отправляя деньги через сайт или приложение системы денежных переводов со своей российской рублевой карты. Затем они получают наличные в долларах или национальной валюте той страны, где они находятся, тоже придя в обменник или на почту. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов в беседе с NEWS.ru предполагает, что таких переводов новый законопроект не коснется, так как в этой ситуации банковский счет в России открыт. Однако стоит дождаться возможных поправок ко второму чтению законопроекта.

Как дополняет в беседе с NEWS.ru руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман, 100 тыс. рублей — сумма немаленькая, поэтому большая часть переводов легко уложится в этот лимит. В то же время NEWS.ru напоминает, что в некоторых системах переводов наиболее низкие комиссии клиент платит при переводе суммы от $1,5 тыс.

Когда законопроект начнет действовать

В Росфинмониторинге ранее выражали надежду, что законопроект примут в весеннюю сессию Госдумы. Он должен вступить в силу через год после принятия, то есть не раньше весны 2025 года.

Также в Росфинмониторинге уточнили, что суммой в 100 тыс. рублей хотят ограничить размер разового перевода. В целом по закону в месяц можно переводить без открытия банковского счета с упрощенной идентификацией до 200 тыс. рублей. И этот месячный лимит пока никто менять не планирует. Кроме того, как говорят некоторые клиенты систем денежных переводов, на практике такие системы далеко не всегда соблюдают этот лимит и дают возможность переводить более значимые суммы.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Какие еще варианты остаются для отправки денег за границу

Тем, кому нужно оставлять большие суммы, стоит пройти полную идентификацию в России. Тогда их месячный лимит переводов вырастет до 600 тыс. руб. Ну или делать это с открытием банковского счета.

Еще один вариант переводов за границу — криптоплощадки. Но, во-первых, далеко не каждый современный россиянин знаком с их работой, а во-вторых, там из-за санкций тоже периодически ужесточаются ограничения.

Третий вариант — SWIFT-переводы со счетов неподсанкционных банков. Допустим, через тот же Газпромбанк, которому Европа платит за газ и который не может отключить от SWIFT. Или через дочерние банки европейских компаний — Райффайзенбанк и ЮниКредит Банк.

Правда, и тут есть сложности. Периодически SWIFT-переводы из России в другие страны зависают, на это активно жаловались в 2022 году, но такие риски сохраняются и сейчас, говорит Антонов. Поэтому перед отправкой денег таким способом лучше почитать на финансовых форумах, как проходят платежи из конкретного банка России в конкретный банк другой страны, заключил эксперт.

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