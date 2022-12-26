Сбербанк закроет офис в Абу-Даби в начале 2023 года

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Сбербанк закроет офис Sberinvest Middle East, расположенный в Абу-Даби, сообщил первый заместитель председателя правления банка Александр Ведяхин. По словам топ-менеджера, представительство прекратит работу в первом квартале 2023 года, передает «Интерфакс». Ведяхин уточнил, что причиной закрытия офиса стали санкционные ограничения.

К сожалению, в условиях санкционных ограничений мы сталкиваемся с серьезными ограничениями по работе нашего офиса Sberinvest Middle East Limited в Абу-Даби. И мы с сожалением вынуждены закрывать его в первом квартале 2023 года, — заявил Ведяхин.

По словам топ-менеджера, закрытие офиса не повлияет на обслуживание клиентов на рынке ОАЭ.

Ранее руководитель Сбербанка Герман Греф на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis признался, что пока не видит признаков завершения кризиса в экономике. По его словам, это делает жизнь «более яркой и интересной», а в ближайшие годы она станет «еще интереснее». Он также отметил, что кризисы всегда заканчиваются незаметно.