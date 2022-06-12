Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам до 14,9%, по вкладам — до 8%

Фото: Евгения Смолянская/NEWS.ru

В воскресенье, 12 июня, Сбербанк снизил ставку по потребительским кредитам до 14,9% годовых, а по рублевым депозитам до 8% годовых, говорится на сайте финансовой организации. Кроме того, теперь в первый месяц ставка по кредиту составит 8,9% годовых.

10 июня регулятор принял решение об очередном снижении ключевой ставки, и «Сбер» моментально отреагировал на это улучшением условий своих кредитных продуктов, — говорится в сообщении.

Накануне Банк России принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. По данным регулятора, за последние недели цены стали медленнее расти, а также благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны и снижены эффекты ажиотажного потребительского спроса.