Сбербанк снизил ставку на рефинансирование кредитов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк с 15 июня снизил ставки по потребительским кредитам на рефинансирование до 14,9% годовых, сообщается на сайте финансовой организации. Отмечается, что в первый месяц ставка по такому кредиту будет составлять 6,9% годовых, при определенном сроке и сумме займа.

С 15 июня Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на рефинансирование, которые теперь начинаются от 14,9% годовых. Более того, в первый месяц ставка по такому кредиту составит всего 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч рублей и сроке кредита от года) для всех категорий клиентов, — говорится в сообщении.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков рассказал, что чаще всего при рефинансировании клиенты объединяют более двух обязательств — в апреле воспользовавшихся рефинансированием клиентов было 40%. По его словам, около 48% клиентов рефинансировали кредитную карту другого банка, 37% — кредит наличными, а еще 15% берут дополнительную сумму для личных нужд.

Ранее Центральный банк России принял решение снизить ключевую ставку с 11% до 9,5% годовых. По данным регулятора, за последние недели цены стали медленнее расти, а благодаря обменному курсу рубля ослабилось инфляционное давление на экономику страны и снижены эффекты ажиотажного потребительского спроса.