Сбербанк поднял проценты по ипотеке: где сейчас самые низкие ставки «ДОМ.РФ»: средняя ставка в топ-20 ипотечных банков в декабре достигла 16,2%

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На фоне роста ключевой ставки банки продолжают повышать ставки по базовым ипотечным программам. Сбербанк заявил, что с 10 января минимальная ставка будет составлять 16,7% годовых. NEWS.ru узнал, какие условия у других банков по ипотечным программам.

Как выросли ипотечные ставки в Сбербанке

Cбербанк повысил ставки по базовым ипотечным программам на 1,1 процентного пункта (п. п.). Со среды, 10 января, минимальная начинается с 16,7%. В банке объяснили это решение повышением ключевой ставки ЦБ с 15 до 16% в середине декабря.

Так, ставка по ипотеке на покупку жилья в новостройке, вторичке и на строительство загородного дома теперь составляет 16,7%. По программе «Загородная недвижимость» (кредит на покупку дачи или земельного участка) ставка начинается от 17%, «Гараж» — от 17,2%, «Коммерческая недвижимость» — от 18,2%.

Ставки по программам с государственной поддержкой при этом не меняются, отметили в пресс-службе Сбербанка.

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Почему в России растут ставки по ипотеке

Ставки по кредитам, в том числе жилищным, растут на фоне повышения ключевой ставки Банка России (это процент, под который Центробанк выдает кредиты коммерческим банкам и принимает у них деньги на хранение). 15 декабря 2023 года регулятор повысил ее в пятый раз. В итоге ставка увеличилась с 15 до 16% годовых. Это решение совпало с ожиданиями рынка и прогнозами аналитиков.

Повышая ключевую ставку, ЦБ делает так, что стоимость денег растет. Поэтому банки вслед повышают ставки по кредитам и ипотеке. А чем выше ставка, тем, соответственно, дороже займы для людей и компаний.

Какие ставки по ипотеке предлагают другие банки

По данным аналитического центра «ДОМ.РФ», средняя ставка в топ-20 ипотечных банках по состоянию на 31 декабря составила 16,21% на новостройки и 16,17% — на вторичное жилье. В ряде системно значимых банков базовая ставка по рыночным ипотечным программам уже давно преодолела отметку в 17%, а где-то — и в 19%. NEWS.ru изучил предложения банков и выяснил, где искать самые низкие проценты, а главное — на каких условиях.

Одна из самых выгодных ставок сегодня в Совкомбанке — от 11,99% на новостройку и вторичное жилье (базовая ставка — от 16,99%). Но для ее получения клиенту придется выполнить ряд условий: подключить услугу «Снижение процентной ставки», воспользоваться акцией «Выгодная ипотека с Халвой» и оформить страховку. Первоначальный взнос при покупке новостройки составит от 15,01% по договору купли-продажи и от 20,01% — по иным договорам. При покупке вторички — от 15%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росбанк Дом еще в декабре повысил ставки по рыночным ипотечным программам. Базовая ставка на готовое и строящееся жилье сейчас составляет 19,3% годовых. Но ее могут снизить до 14,3% при условии, что клиент получает зарплату на карту банка и при подключении опции «Хочу ставку ниже». Правда, первоначальный взнос здесь выше, чем в других банках, — от 30,1%.

Банк Уралсиб также в декабре повысил ставки по базовым ипотечным программам. Купить строящееся (первоначальный взнос — от 15%) и готовое жилье (первоначальный взнос — от 20%) можно под 17,19–17,69% годовых. Процентная ставка зависит от суммы кредита и того, является ли заемщик зарплатным клиентом.

Банк ДОМ.РФ, напротив, снизил процентную ставку по ипотеке на квартиры и апартаменты на вторичном рынке — с 23 декабря кредит доступен по ставке от 15,4% при первоначальном взносе от 15%. Базовая ставка (без применения скидок) сейчас составляет 15,6%, и это заметно ниже средневзвешенной на рынке в декабре. Минимальная ставка доступна для клиентов, получающих зарплату на карту банка, а также для медиков при электронном подтверждении доходов с помощью выписки из Социального фонда РФ. Базовая ставка по ипотеке на новостройку составляет 15,6%, а минимальная — 15,3% (для зарплатных клиентов и при покупке объекта на проектном финансировании банка).

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ставка по ипотеке на покупку вторичного жилья в Альфа-Банке сейчас стартует от 16,59% (первоначальный взнос — от 20,1%), на новостройку — от 17,19% (для зарплатных клиентов она будет ниже на 0,1%).

В Газпромбанке ставка по базовым программам (на новостройку и вторичку) составляет 20,6% при первоначальном взносе от 30%. Но при получении зарплаты на карту банка и при страховании жизни и здоровья ее можно снизить до 17,3%.

В Московском кредитном банке ставки варьируются от 16,3 до 19,4% на новостройки и от 16,3 до 16,9% на вторичное жилье. При этом размер первоначального взноса по этим программам один из самых низких — от 10%.

Какие еще программы действуют в России при покупке жилья

Во-первых, льготная ипотека до 8% на новостройки. Эта программа была запущена в мае 2020 года и будет действовать до 1 июля 2024 года. Для оформления достаточно иметь только российский паспорт. Никаких других требований в госпрограмме, в том числе к уровню доходов, нет. Но, так как субсидия выдается государством банку, в котором заемщик оформит ипотеку, банк может предъявить свои стандартные требования (возраст, гражданство, уровень дохода, положительная кредитная история и т. п.). Максимальная сумма такого ипотечного кредита составляет 12 млн рублей для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области; 6 млн рублей — для других регионов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Оформить льготную ипотеку можно для покупки: квартиры в новостройке или в строящемся доме; частного жилого дома у застройщика; земельного участка для дальнейшего строительства частного дома. Также можно взять кредит для строительства дома самостоятельно или по договору подряда.

С 2018 года в России действует еще и семейная ипотека. Максимальный размер ставки по программе — 6% во всех регионах (за исключением Дальнего Востока, где 5% годовых). В отношении суммы кредита условия те же, что и у льготной ипотеки.

Оформить семейную ипотеку могут семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2023 года родился первый или последующие дети; есть два и больше несовершеннолетних ребенка; воспитывается ребенок с инвалидностью; воспитываются усыновленные или удочеренные дети.

Кроме того, в мае 2022 года в России стартовала льготная ипотечная программа для IТ-специалистов по ставке до 5%. Получить ее могут сотрудники всех аккредитованных IТ-компаний.

Также россияне могут приобрести жилье по программе «Дальневосточная ипотека». Максимальная ставка по ней — 2% годовых. Главное условие — приобретаемое жилье должно быть расположено на Дальнем Востоке, однако подать заявку может человек, проживающий в любом регионе страны.

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