Сбербанк начал продавать наличную валюту Сбербанк начал продавать наличную валюту, кроме долларов и евро

Офис Сбербанка / Фото Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сбербанк начал продавать в отделениях наличную валюту, кроме долларов США и евро, сообщил директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. По его словам, которые приводит РИА Новости, возможность продажи валюты определяется её наличием в кассе из-за международных ограничений на ввоз валюты в Россию.

С 1 июня Сбербанк приступил к продаже наличной валюты, отличной от долларов США и евро, в отделениях банка. Клиентам банка доступны 15 валют разных стран, — сообщил топ-менеджер журналистам.

19 мая Банк России объявил о смягчении процедуры проведения операций с наличной валютой, разрешив розничным банкам без ограничений продавать гражданам любую наличную иностранную валюту, за исключением долларов США и евро. При этом до 9 сентября граждане могут купить только те доллары США и евро, которые поступили в кассы банков начиная с 9 апреля.