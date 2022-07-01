«Сбер» ввёл комиссию за переводы на карты других банков с 1 июля

Фото: Сергей Булкин/News.ru

«Сбер» с 1 июля ввёл комиссию за переводы на карты других банков через их сайты и приложения. Размер комиссии составляет 1,25% от суммы перевода. О введении комиссии сообщается в Telegram-канале организации.

Минимальные значения комиссии составят 30 рублей, максимальные — 150 рублей. Переводы клиентам «Сбера» на сумму до 50 тысяч рублей остаются бесплатными через приложение «Сбербанк онлайн». Также комиссия не взимается за переводы через систему быстрых платежей до 100 тысяч рублей клиентам других банков.

Банк России на прошедшем Петербургском экономическом форуме вновь поднял тему цифрового рубля. Его начнут тестировать на реальных клиентах уже в следующем году, хотя раньше планировали лишь в 2024-м. Главная новость — цифровой рубль позволит переводить деньги между физлицами без комиссий.

Ранее Сбербанк и ВТБ, которые ранее оказались под западными санкциями, перестали предоставлять возможность валютных переводов между российскими банками. Об этом агентству сообщили в кол-центрах кредитных организаций.