«Сбер» введет новую комиссию для своих клиентов «Сбер» введет комиссию за переводы с его карт через другие банки

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С 1 июля Сбербанк введет комиссию в 1,25% за переводы на карты других банков, кредитных и микрофинансовых организаций через их сайты и приложения, пишет РБК. Речь идет о ситуациях, когда пользователь выбирает опцию пополнения счета с карты другого банка и вводит данные карты Сбербанка в приложении другого банка.

В Сбербанке долгое время операции по выводу средств на карты других банков в сторонних приложениях проводились бесплатно. <...> Сейчас мы приводим тарификацию по этим операциям в соответствие с практикой других банков, — пояснил представитель «Сбера».

Бесплатными остаются переводы клиентам Сбербанка на сумму до 50 тысяч рублей в месяц через «Сбербанк Онлайн». Это же касается переводов клиентам других банков через Систему быстрых платежей на сумму до 100 тысяч рублей в месяц.

Ранее Банк России счел недопустимым установление банками односторонних комиссий за обслуживание валютных счетов и вкладов. ЦБ не признает офертой публикацию банком изменений на своем сайте, когда согласием клиента считается отсутствие возражений с его стороны.

До этого глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ примет меры против тех кредитных организаций, которые будут нарушать законодательство при введении комиссий за обслуживание открытых ранее валютных счетов. Она отметила, что руководители разных банков уже приняли решения касательно введения комиссии по валютным счетам, и пообещала решить этот вопрос с каждым банком отдельно.