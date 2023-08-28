Сколько стоит бензин и дизель сейчас: фото цен на АЗС Москвы

Фото: NEWS.ru

Цены на топливо продолжают бить рекорды. Стоимость бензина АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ) по итогам торгов пятницы, 27 августа, вновь обновила максимум, превысив 72 тысячи рублей за тонну. Продолжает стремиться к новому ценовому рекорду и дизельное топливо, свидетельствуют данные торгов.

Бензин закончился на заправках в Донецке Ростовской области. Топлива марок АИ-92 и АИ-92 нет на заправках сетей ЛУКОЙЛ, «Фортуна», заявил 23 августа глава администрации города Роман Кураев.

В Сибирском федеральном округе независимые АЗС также заявляют о риске нехватки автомобильного бензина. Например, в ряде субъектов участники рынка оценили запас топлива максимум в неделю.

Ранее об отсутствии топлива на заправках также заявляли жители Астраханской, Саратовской, Самарской, Рязанской, Ростовской, Новосибирской и Волгоградской областей, Хабаровского края, республик Крым и Калмыкия.

Президент Независимого топливного союза Павел Баженов завил, что ситуацию с топливом в России «нельзя назвать дефицитом».

«Дефицит — это системная проблема, а здесь уместнее говорить о неких перебоях в поставках, есть локальные проблемы и сложности. Сейчас процесс доставки топлива сильно затянут, инфраструктура железнодорожная одна, а нагрузка на нее очень сильно возросла, особенно в южном направлении — сезон отпусков, доставки в зону СВО. Это процесс адаптации, нужно время», — подчеркнул он в авторском Telegram-канале.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Севастополе Илья Пестерников допустил, что цена на бензин в стране может резко вырасти.

«Производителям топлива сейчас выгодней продавать его на экспорт. Плюс логистическая проблема. Мы же знаем, те же ж/д составы по два-три месяца добираются иногда в Крым. Такими темпами цены на бензин до 100 рублей могут вырасти», — заявил он.

Эксперт Сергей Храпач считает, что литр бензина в России будет стоить 80 рублей, если российские власти никак не вмешаются в происходящее.

«Это критическая отметка с учетом того, что 69% населения и 65% грузов в стране перевозится именно автомобильным транспортом. Очевидно, что такой рост цен автоматически вызовет подорожание всего», — подчеркнул собеседник NEWS.ru.

Аналитик Леонид Хазанов отметил, что стоимость марки АИ-92 в России вполне может достигнуть в ближайшие недели 50–60 рублей за литр, АИ-95 — 65–80 рублей за литр.

Сколько стоит бензин и дизель на заправках Москвы — в галерее NEWS.ru.