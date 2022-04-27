Рублю предсказали падение после майских праздников Инвестстратег Бахтин: доллар после майских праздников может вырасти до 80-82 рублей

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Стоимость рубля после длинных майских выходных будет зависеть от стратегии Центробанка России. Курс может ослабеть до 80-82 рублей за доллар, уверен инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин. В беседе с агентством ПРАЙМ он отметил, что в этом вопросе нужно ориентироваться на решения ЦБ по смягчению денежно-кредитной политики и мер валютного контроля.

Излишнее укрепление рубля — ниже, чем до 72 за доллар — чревато проблемами с наполнением бюджета, в то же время ослабление курса до 85-90 и более — уже негативно с точки зрения усиления инфляционного давления, — уточнил эксперт.

По его словам, курс национальной валюты привязан ко многим факторам: наиболее важными станут геополитика, цены на сырьё, настроение инвесторов — их сильное или слабое желание рисковать. К примеру, если появятся устойчивые признаки стабилизации конфликта на Украине — рубль может просесть, так как начнётся смягчение валютных ограничений со стороны ЦБ, считает Бахтин.

Кроме того, курс будет зависеть от решений Федерального резерва США: например, если он поднимет ставку на 0,5%, а российский Центробанк опустит её до 15%, то рубль тоже просядет к доллару.

Ситуация с заморозкой активов Банка России может привести к тому, что центробанки других стран начнут скрывать свои долларовые резервы. Это может быть сделано путём создания «государственных подставных компаний», рассказал ранее профессор Университета имени Гёте во Франкфурте-на-Майне Ян Питер Кранен.