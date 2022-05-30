Рублю предрекли укрепление до 55 за доллар Аналитик Васильев: способствующие укреплению рубля факторы продолжают сохраняться

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Несмотря на наметившийся рост курса иностранных валют, в ближайшие несколько недель возможно новое укрепление рубля вплоть до показателей 55 за доллар и 57 за евро. Это связано с тем, что факторы укрепления национальной валюты всё ещё сохраняются. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

Среди факторов, которые назвал эксперт — значительный приток валютной выручки экспортёров на фоне сохраняющегося спада спроса на евро и доллары. Цены на нефть, газ и зерно, вероятно, продолжат расти. При этом спрос на поступающую в казну валюту сужается, так как импорт, внешние инвестиции и туристические поездки резко сократились.

Мы ожидаем, что профицит текущего счёта платёжного баланса России в мае — июне останется вблизи рекордных значений: по данным Банка России, в апреле он мог составить $37,6 млрд против сезонной нормы в $7 млрд, — отметил эксперт.

По мнению Васильева, на фоне госстратегии на перевод оплаты экспортных товаров в рублях снижение ставки Банка России и норм продажи валюты экспортёрами не возымеют долговременного эффекта.

Ранее ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин заявил, что укрепление рубля, наблюдаемое в последнее время, может закончится уже во втором полугодии 2022 года. Эксперт пояснил, что к этому могут привести постепенное смягчение валютного контроля со стороны государства, а также рост импорта из-за пристраивания цепочек поставок. По его словам, «справедливый» курс доллара к рублю находится на уровне выше 80 рублей.