Рублю под дых: ЦБ резко понизил ключевую ставку Что теперь будет со ставками по вкладам, кредитами и российской валютой

Председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина / Фото Сергей Булкин/NEWS.ru

Банк России в третий раз подряд снизил ключевую ставку — с 27 мая она составит 11%. Решение было принято на внеплановом заседании, что говорит о желании регулятора поскорее опустить ставку. Эксперты связывают это с «экстраординарным» укреплением рубля, которое невыгодно ни российским экспортёрам, ни бюджету страны. Помимо роста курса доллара и евро можно ждать дальнейшего снижения ставок по вкладам и кредитам — доходность вкладов упадёт, зато кредиты станут доступнее. Но сильно обольщаться не стоит. Подробнее — в материале портала.

Внеплановое снижение

Банк России на внеочередном заседании совета директоров принял решение снизить ключевую ставку с 27 мая с 14% до 11%, сообщается на официальном сайте ЦБ.

Регулятор обращает внимание на ослабление инфляционного давления в связи с укреплением рубля, а также на снижение инфляционных ожиданий населения и бизнеса. Инфляция по состоянию на 20 мая замедлилась до 17,5%, снижаясь быстрее прогноза ЦБ.

Необходимость снижения ставки Центробанк объясняет тем, что приток денег на депозиты продолжается, а кредитная активность остается низкой, что ограничивает проинфляционные риски.

По прогнозу регулятора, на конец 2023 года инфляция составит 5–7% и вернётся к целевому значению 4% в 2024 году (это соответствует среднесрочному прогнозу Банка России). А вот прогноз на конец 2022 года ЦБ делать не стал. Ранее он ожидал инфляцию по итогам года на уровне 18–23%.

Сергей Булкин/NEWS.ru

В течение прошлого года Банк России планомерно поднимал ставку — в общей сложности она выросла на 4,25%, а в начале 2022 года достигла 9,5% годовых. Однако затем, на фоне вводимых антироссийских санкций, регулятор поверг рынок в шок, подняв ставку сразу до 20%. После этого он снижал ее трижды — 10 апреля, 29 апреля и 26 мая. При этом очередное заседание совета директоров Банка России должно было состояться 10 июня, но этой даты регулятор дожидаться не стал, и принял решение понизить ставку на внеочередном заседании, о котором, к слову, впервые объявил заранее.

И это неспроста, считают эксперты. Видимо, ему потребовалось принять экстренные меры для поддержки экономики.

Всё дело в рубле

По мнению опрошенных NEWS.ru экономистов, снижая ключевую ставку, ЦБ пробует ослабить изрядно окрепший рубль.

Если ничего не предпринимать, то при сильном рубле и антироссийских санкциях экономика России загнётся к концу года, — предупреждает финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

С мартовских пиков рубль укрепился к доллару более чем на 50%. Антонов напоминает, что бюджет свёрстан из курса доллара в 72–74 рубля по базовому сценарию. При этом комфортный уровень, при котором буду довольны и Минфин РФ, и экспортёры, находится на уровне 85 рублей, считает эксперт. Вот почему для ЦБ важно сдержать рост курса национальной валюты.

А снижение ставки как раз негативно влияет на стоимость рубля. За последние 33 часа он подешевел на 11,55%, в то время как курс доллара повышался до 62,48 рубля, замечает Антонов. А поскольку ЦБ вдобавок понизил объём продажи валютной выручки экспортеров с 80% до 50%, на валютном рынке сейчас начнёт устраняться дисбаланс между спросом и предложением, продолжает он.

Теперь можно ожидать, что расти в цене будут доллар и евро — такая реакция наблюдается всегда на фоне смягчения денежно-кредитной политики, отмечает основатель сервиса «Кошелек.ру» Михаил Богданов.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Своим довольно резким снижением ключевой ставки регулятор стремится переломить тренд на сбережение граждан и предприятий, а также тренд на экстраординарное укрепление рубля, считает доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.

Регулятор пытается не только удержать курс от избыточного укрепления, но и нормализовать кредитную активность с тем, чтобы кредитный рынок и процентные ставки поддерживали экономический рост, а не наоборот, — объясняет она.

Доктор экономических наук, профессор школы бизнеса «Синергия» Максим Киселёв не верит, что российская валюта может ослабнуть до 70 рублей за доллар в ближайшее время. Скорее всего, колебания будут в диапазоне 60–65 рублей. Интрига, по его словам, сейчас в другом — снизит ли ЦБ ставку на заседании 10 июня. Вот тогда действительно рынок может сильно залихорадить, полагает эксперт.

Ставки сделаны

Ну а пока можно надеяться, что следом за ключевой ставкой банки начнут снижать проценты по депозитам и кредитам. Со снижением ставки вложения в рублях (во вклады, в облигации) станут менее привлекательны, проценты по депозитам банки начнут снижать уже в ближайшие дни, прогнозирует главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ кредитует коммерческие банки. Если получаемые ими кредиты ЦБ с 27 мая становятся дешевле, нет смысла держать относительно высокие ставки по вкладам, — объясняет он.

С другой стороны, кредиты для бизнеса и населения тоже подешевеют, но позже, поскольку пока держать их более дорогими банкам выгодно, считает аналитик. Но постепенно под влиянием конкуренции проценты по кредитам тоже снизятся, как правило, на это уходит до нескольких недель.

Стоит сказать, что средняя максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках при ключевой ставке в 14% составляла 11,8% годовых. Таким образом, отчасти банки уже заложили в эти проценты дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики (ДКП).

Вряд ли снижение ставки окажет существенное влияние на депозитные и кредитные ставки в России, так как это событие было вполне ожидаемо рынком. Ставки по вкладам уже давно подстроились под ключевую ставку 11% годовых, — считает Киселёв.

Центральный банк Российской Федерации Сергей Булкин/NEWS.ru

Остаётся под вопросом и то, насколько это будет стимулировать кредитование в стране, в апреле объём выданных кредитов снизился почти на треть, напоминает Богданов. На кредитную активность помимо уровня ставок влияет ряд других факторов, таких как цены (на недвижимость, автомобили, турпоездки и прочее), уровень доходов граждан и так далее.

Но в целом смягчение ДКП — логичный и прогнозируемый шаг, который регулятор совершает для стимулирования роста российской экономики, заключает Богданов. А вот насколько это у него получится — покажет только время.