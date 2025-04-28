Рубль ждет девальвация? Курс доллара сегодня, 28 апреля, что с евро и юанем

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Эксперты предполагают, что власти России уже в мае могут пойти на девальвацию рубля. Какой курс доллара, евро, юаня 28 апреля, что будет с рублем?

Какой курс доллара сегодня, 28 апреля

Официальный курс доллара был снижен перед выходными до отметки 82,6549 руб. Снижение составило 20,1 коп. (0,24%).

В понедельник торги на международной валютной бирже Forex начались с постепенного снижения курса доллара, что означает новое укрепление рубля. К 15:00 курс доллара снизился более чем на 30 копеек и колеблется в районе 82,31 руб. (ниже официального).

Сколько стоят евро и юань сегодня, 28 апреля

Банк России на выходные и понедельник установил курс евро на уровне 94,3539 руб. за €1. Курс снизился по сравнению с пятницей на 35,36 коп. (0,37%).

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Евро, как и доллар, постепенно снижается в понедельник, падение с начала торгового дня на Forex составило около 0,5%. На 15:00 курс европейской валюты колеблется около 93,435 руб., существенно ниже официального курса, поднявшегося в конце прошлой недели.

Центробанк РФ установил курс китайского юаня на уровне 11,3506 руб. Снижение составило 4,73 коп. (0,41%).

На Forex в понедельник рубль укрепляется к юаню такими же темпами, как и к другим мировым валютам: с начала торгового дня курс китайской валюты упал на 0,5%, и на 15:00 колеблется около 11,28 руб.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что будет с курсом рубля в мае, как могут запустить девальвацию

Рубль продолжил укрепление по отношению к мировым валютам в апреле, укрепившись более чем на 30% с начала года. Ведущий аналитик инвесткомпании «Цифра брокер» Наталия Пырьева указала на три основных фактора укрепления российской валюты: торговые войны, запущенные президентом США Дональдом Трампом и ослабившие доллар по отношению к мировым валютам, конфликт Трампа с главой ФРС США Джеромом Пауэллом, и заинтересованность иностранных инвесторов в российских активах на фоне возможного потепления в геополитике.

Аналитики неоднократно предупреждали: у рубля нет фундаментальных источников поддержки, и после периода роста он начнет падать. Кроме того, на фоне снижения цен на нефть (сегодня июльский фьючерс на Brent стоит $65,65 за баррель) возник риск рекордного за десятилетие дефицита российского бюджета.

Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова предупредила, что правительство РФ обсуждает шаг, способный вызвать серьезную девальвацию рубля: отмену обязательной продажи валютной выручки экспортеров.

В июле 2024 года порог обязательной продажи валютной выручки экспортерами был снижен с 60% до 40%, в октябре — до 25%. 25 апреля СМИ сообщили, что власти обсуждают обнуление норматива.

«В случае полной отмены обязательной продажи части валютной выручки возникает риск, что рубль при неблагоприятном воздействии каких-либо внешних факторов, преимущественно геополитических, может достаточно быстро девальвировать. Отсутствие ограничений выпустит и курс доллара, и инфляцию из-под контроля. В связи с этим полагаем, что сроки принятия решения об отказе от действующих условий конвертации валютных доходов в рубли для экспортеров остаются открытыми», — полагает Наталья Мильчакова.

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