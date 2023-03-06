Рубль упал до минимума, но отжался: что будет дальше Проблемы бюджета РФ могут подтолкнуть курсы «токсичных» валют к новым максимумам

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На торгах в понедельник курс рубля в моменте упал к доллару до 75,9 руб. — в последний раз он был таким в середине апреля прошлого года. Однако рубль довольно быстро отыграл потери, и доллар вернулся к отметке 75,2 руб. Эксперты объясняют происходящее растущим спросом на рисковые активы и надеждами инвесторов на рост нефтяных цен, однако предупреждают: девальвации все равно не избежать.

Что происходит на валютном рынке

На старте торгов на МосБирже доллар и юань умеренно снижались к рублю. По итогам первой минуты торгов курс доллара снизился на 24 коп., до 75,39 руб., юань — на 0,3 коп., до 10,92 руб. Но во время основной сессии курс российской валюты в моменте провалился до 75,91 руб. за доллар. Курс евро на максимуме достигал 80,75 руб., а юаня — 10,96 руб.

Затем рубль начал активно отыгрывать потери, и к 12:40 мск курс доллара опустился до 75,27 руб. (-36 коп. по сравнению с уровнем закрытия пятницы), курс евро — до 79,98 руб. (-31 коп.), юаня — до 10,84 руб.(-0,8 коп.)

На момент сдачи материала курсы валют немного скорректировались вверх.

Что движет рублем

Руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев:

На мировых рынках капитала растет интерес инвесторов к риску (в том числе к покупке рубля. — NEWS.ru.), а нефть стабильна, несмотря на прогнозы о мировой рецессии. Из внутрироссийских событий для национальной валюты может быть негативом решение Минфина о продаже юаней с 7 марта, но это пока мало влияет на курс рубля. Большее влияние оказывают данные по снижению нефтегазовых доходов, которые сократились в январе и феврале вдвое к уровням прошлого года (из-за эмбарго Евросоюза на покупку морской танкерной нефти с 5 декабря и нефтепродуктов — с 5 февраля. — NEWS.ru.). Пока сильных изменений в валютных парах ждать не стоит. На этой неделе доллар будет торговаться на уровне 74,0–76,0 руб., евро — около 80 руб. за единицу. Долгосрочные прогнозы сейчас делать сложно — ситуация меняется очень быстро. В целом в 2023 году доллар вряд ли превысит отметку 80 руб. ранее лета или осени. Но тенденции к ослаблению рубля сохраняются. Пополнять бюджет правительству придется в том числе за счет контролируемой девальвации рубля (чтобы долларовые доходы от продажи ресурсов приносили больше рублей в казну. — NEWS.ru.). Это лишь вопрос времени.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Финансовый аналитик компании BitRiver Владислав Антонов:

Повышенный дисконт на российские энергоресурсы (нефть продается с большой скидкой в том числе Китаю. — NEWS.ru.) снизил наполняемость бюджета, а ослабление рубля — один из способов его пополнить. Таким образом, дыра в бюджете и снижение экспортной выручки будут толкать курсы доллара и евро к новым максимумам. Но до середины марта рост котировок выше 82 руб. не просматривается. Продолжение фазы ослабления рубля заставит Центробанк пойти на повышение ключевой ставки 17 марта. При прорыве уровня 82 руб. за доллар регулятор перейдет к ужесточению валютного контроля, как он это делал после 24 февраля прошлого года.



22 марта ФРС (Центробанк. — NEWS.ru.) США огласит свое решение по ставке. Рынок ожидает повышения ставки с действующих 4,5–4,75% до 5% годовых. А укрепление доллара вызовет новую волну ослабления рубля. Если рубль начнет дешеветь по всему рынку, то ему не помогут интервенции ЦБ. При сохранении нынешних темпов ослабления российской валюты уже к 1 мая курс доллара может подняться до 80 руб., евро — до 86 руб., юаня — до 11,55 руб.

Эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Дмитрий Бабин:

На рубль влияют противоположные факторы. С одной стороны, импорт почти полностью восстановился до уровня двух-трехлетней давности, что обеспечивает относительно высокий спрос на иностранную валюту. Это усугубляется просадкой экспортной выручки [в долларах], вызванной санкционными ограничениями (эмбарго ЕС на покупку российской танкерной нефти. — NEWS.ru.) и дисконтом в ценах на экспортируемые из России товары. В результате предложения инвалюты на рынке недостаточно для комфортного удовлетворения спроса, и это вызывает ослабление рубля.



С другой стороны, нефтяные цены с конца февраля неплохо повысились. Многие надеются, что снятие в Китае жестких коронавирусных ограничений будет стимулировать спрос на сырье, что поддержит дальнейшее подорожание нефти. Если же нефтяные цены в ближайшие месяцы останутся на текущих $85 за баррель Brent и большой дисконт российской нефти к мировым котировкам сильно не изменится, то рубль продолжит умеренно дешеветь до 75–77 руб. за доллар.

Что делать со сбережениями

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев:

Защищать рублевые накопления от обесценивания нужно уже сейчас и делать это постоянно. Лучше всего сформировать мультивалютную корзину: в разных долях приобретать наличные доллары, евро, китайский юань, золотые и серебряные инвестиционные монеты и слитки (их выпускает ЦБ). Золото постоянно растет в цене во время кризисов, так что это еще и выгодно при долгосрочной стратегии (например, таким способом можно копить на свою будущую пенсию). Причем эти накопления лучше держать при себе, не размещать на счетах в банках. Сейчас по-прежнему действуют ограничения на снятие валюты со счета (не более $10 тыс. с тех счетов, что были открыты до 9 марта 2022 года. — NEWS.ru.), а суммы сверх лимита выдаются в рублевом эквиваленте, что при ослаблении рубля совершенно невыгодно.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин:

Единственным правильным решением будет избавляться от рублевых активов. Как конкретно избавляться — это уже выбор человека, но лучше всего покупать валюту, очень желательно — валюту дружественных стран. Например, китайские юани. Так как есть риски принудительной конвертации долларов и евро в рубли по невыгодному курсу Если у вас уже есть вклады в долларах или евро, лучше их не трогать, чтобы не лишиться инвестиционной части вклада. Но если доллары и евро у вас лежат на обычном счете, желательно какую-то часть конвертировать в юани.

Аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев: