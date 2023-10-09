Рубль признали самой недооцененной валютой стран «Большой двадцатки»

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Рубль в начале осени 2023 года оказался самой недооцененной валютой среди стран, входящих в G20, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты собственного исследования. По мнению аналитиков агентства, курс отечественной валюты должен составлять 33 рубля за доллар. Это обусловлено тем, что курс рубля по паритету покупательной способности почти втрое ниже текущего курса.

Специалисты агентства отметили, что они рассчитали стоимость валют стран G20 по стоимости комбообеда из бургера, картошки фри и стаканчика газировки. Выяснилось, что самый дешевый обед — в России. На основе этих данных был рассчитан курс валют по покупательной способности по отношению к доллару США. Самый высокий паритет продемонстрировала именно отечественная валюта.

Россия имеет самый высокий паритет покупательной способности. То есть это означает, что человек из страны с самым низким паритетом может на ту же сумму в своей стране позволить себе меньше бургеров, чем если бы он приехал в Россию и поел там, — объяснил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов.

Второе место в рейтинге заняла индонезийская рупия, чей курс должен быть лучше официального в 2,2 раза. Третье место заняла национальная валюта ЮАР, ее курс должен быть в 1,8 раза сильнее.

Глава Министерства финансов Антон Силуанов ранее заявил, что для России важное значение имеет предсказуемость и стабильность американской валюты. Таким образом он прокомментировал рост курса доллара до 100 рублей.