Рубль может рухнуть: что с ценами на билеты и путёвки, покупать ли сейчас

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Доллар на торгах во вторник впервые за полгода перешагнул отметку 94 рубля. Не исключено, что нынешнее ослабление российской валюты — начало долгосрочного тренда. Рассказываем, что будет с долларом и евро в ближайшее время, стоит ли запасаться ими перед отпуском и подорожают ли авиабилеты и заграничные туры.

Что происходит с курсом доллара на бирже

Курс доллара, по данным Московской Биржи, вырос во вторник утром на 0,32%, или на 30 копеек, до 94,04 рубля. Выше отметки 94 рубля американская валюта не поднималась с 30 октября 2023 года. Юань показывал рост более чем на одну копейку — до 12,9 рубля, евро терял 18 копеек, опускаясь до 99,66 рубля.

Накануне доллар завершил торги на отметке 93,75 рубля, евро — 99,83 рубля, а юань — 12,88 рубля.

10 апреля курс евро в России достиг отметки 101,08 рубля, преодолев данный рубеж впервые с 21 марта. Тогда же доллар поднимался до 93,08 рубля, а юань — до 12,862 рубля.

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Почему рубль сейчас падает

Рубль слабеет на фоне ожидания коррекции в нефтяном секторе и усиливающегося санкционного давления, говорит в беседе с NEWS.ru финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин. «Остается открытым вопрос транспортировки нефти, недавние вторичные санкции на компании из Китая и Индии заставляют азиатских партнеров отказываться от российского сырья», — поясняет он.

Следующий фактор — геополитический. Из-за военного кризиса в Израиле и Иране участники рынка выходят из рублевых активов и перекладываются в валюту, чтобы компенсировать возникающий на рынке риск. Это вполне обыденная тенденция и происходит при каждом военном кризисе, отмечает Звездин. По мнению эксперта, уже в ближайшие дни ситуация начнет стабилизироваться.

Не стоит сбрасывать со счетов и растущий госдолг России, считает руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман. «С введением новых антироссийских санкций обслуживание внешнего долга, возможно, не будет беспрепятственным», — говорит он NEWS.ru. Сейчас избежать ямы в бюджете удается благодаря растущим ценам на нефть (стоимость барреля марки Brent стремится к отметке $90, Urals — к $80). Однако постоянно надеяться на мировые нефтяные сводки, которые косвенно поддержат рубль, не стоит, указывает Шнейдерман.

По словам начальника отдела анализа банков и денежного рынка ИК «ВЕЛЕС Капитал» Юрия Кравченко, резкое снижение курса рубля при сохранении фундаментальных факторов в его пользу (высокой ключевой ставки и сильных данных по платежному балансу в марте) — это результат сохранения сложностей во внешних расчетах. Из-за этого ограничен приток валютной выручки, несмотря на рост экспорта и цен на энергоносители, говорит собеседник NEWS.ru.

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Что будет с курсом в ближайшие недели и месяцы

Насколько долгосрочным окажется тренд падающего рубля, станет понятно в ближайшую неделю, считает Шнейдерман. 30 апреля прекращает свое действие требование об обязательной продаже валютной выручки компаниями-экспортерами. Главный вопрос в том, будут его пролонгировать или нет. «Минфин выступает за пролонгацию, ЦБ — против. В первом случае следует ожидать укрепления нацвалюты до 90–92 рублей за доллар, во втором — продолжения ослабления до 94–96 рублей за доллар», — прогнозирует эксперт.

Артем Звездин не ждет сильного ослабления рубля. Он напоминает о начале налогового периода, в который компании обменивают свою валютную выручку на рубли (повышая спрос на последние и тем самым курс нацвалюты), чтобы заплатить налоги.

«Пик налоговых выплат в апреле придется на 25-е число, а сейчас мы находимся „на вилке“. Но если до конца налогового периода укрепления рубля не случится, очень вероятно российская валюта будет падать и дальше», — говорит аналитик. Если же рубль укрепится, курс должен несколько стабилизироваться. И в ближайшие два месяца доллар будет торговаться в диапазоне 93–96 рублей, прогнозирует Звездин.

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев вообще ждет укрепления рубля по меньшей мере в ближайшие две недели. По его словам, курс доллара может опуститься до 91 рубля, евро — до 98 рублей. А вот если ЦБ РФ решит снизить ключевую ставку (очередное заседание совета директоров Банка России по этому вопросу состоится 26 апреля), это «пошатнет курс рубля перед майскими праздниками», полагает Деев.

Текущее ослабление нацвалюты — тренд скорее кратковременный, и скоро доллар вернется на уровень 92–93 рублей, считает аналитик Telegram-канала «Рынки Деньги Власть» Сергей Раманинов. При этом эксперт ждет роста доллара к лету до 94–95 рублей, а евро — до 99–102 рублей.

Когда лучше покупать валюту тем, кто едет отдыхать

Если вы планируете отдыхать за границей, можно запасаться валютой уже сейчас, но делать это постепенно, советуют эксперты. «Предположим, у вас есть 100 тысяч рублей, разбейте эту сумму на три-четыре части и покупайте валюту равными долями через равные промежутки времени», — рекомендует Звездин. Таким образом вы снизите свои валютные риски, уточняет аналитик.

По мнению Сергея Раманинова, до начала отпускного сезона ждать точно не стоит, но через пару недель курс для покупки валюты может быть немного лучше, чем сейчас.

Как курс доллара и евро влияет на стоимость туров

Как правило, цены на зарубежные туры изначально формируются в долларах и евро, независимо от национальных валют тех или иных стран. К евро обычно привязана стоимость поездок в страны Европы (Грецию, Испанию, Кипр) и Турцию, к доллару — поездки в Египет, Таиланд, Вьетнам, Эмираты, на Кубу и в Доминикану.

В прошлом году из-за резкого падения рубля цены на туры в Турцию и Египет всего за одну неделю выросли примерно на 6%, а за год (с июля 2022-го по июль 2023-го) — на 35–50%. Колебания курсов валют тогда отразились на стоимости путешествий по всем зарубежным направлениям. Но особо чувствительным удар стал для массового бюджетного сегмента — Турции и Египта.

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Когда теперь выгоднее покупать путевку

В этом году подобных скачков доллара и евро к рублю аналитики не ждут. Поэтому курс валют будет влиять на стоимость туров в меньшей степени, чем другие факторы, такие как рост стоимости перелетов (в частности, из-за подорожания авиационного топлива) и проживания.

Как рассказали NEWS.ru в пресс-службе туроператора Let«s Fly, по мере приближения высокого сезона цены на отдых в популярных странах традиционно растут. „Наибольшую выгоду получили те путешественники, которые бронировали путевки заблаговременно“, — отметили там.

С другой стороны, нужно понимать, что в туризме все цены динамические. И на них влияет множество факторов — от курсовой разницы до спроса на конкретный номер. Поэтому далеко не факт, что, покупая путевку сегодня (а, к примеру, не через месяц), вы сможете сэкономить. Все очень индивидуально. Можно купить тур накануне вылета, по горящим ценам, хотя таких предложений в текущем сезоне будет немного, отметили в Let«s Fly. В любом случае не лишним будет смотреть не только на динамику курсов валют, но и на действующие акции у туроператоров.

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