Росстат сообщил о резком росте зарплат населения Росстат: рост реальных зарплат в апреле увеличился до 10,4% в годовом выражении

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реальные зарплаты в России в апреле текущего года выросли на 10,4% в годовом выражении. Об этом свидетельствуют данные Росстата. В марте этот показатель составил 2,7%.

Эксперты обуславливают подобный рост эффектом низкой базы минувшего года, когда в апреле 2022-го реальные зарплаты снижались на 7,2% в связи со скачком инфляции. Реальной заработной платой называют среднюю начисленную зарплату, скорректированную на уровень инфляции.

В апреле 2023 года реальные зарплаты в РФ снизились на 0,9% в сравнении с предыдущим месяцем. При этом за период с января по апрель они увеличились на 4,2%. В результате средняя начисленная зарплата составила 71 204 рубля

По прогнозу Минэкономразвития, в 2023 году зарплаты в реальном выражении вырастут на 5,4%.

Кроме того, по данным Росстата, безработица в стране в мае текущего года составила 3,2%, что соответствует минимальному значению за период наблюдений с 1991 года. Предыдущий минимум был достигнут в апреле 2023 года, он составил 3,3%. В феврале этот показатель составлял 3,5%, в январе — 3,6%.

Общая численность безработных в России в мае составила 2 млн 406 тысяч человек. Это на 60 тысяч меньше, чем месяцем ранее.

Ранее аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии в России. Так, в крупных городах наибольшие доходы получают сотрудники, занятые в области интеллектуальной работы и финансовых услуг. Также эксперты указали, что область «IT и коммуникации» занимает третью позицию в рейтинге самых высоких зарплат в городских центрах России.