Росстат по-новому пересчитает доходы пенсионеров: вырастут ли пенсии Экономист Иванова-Швец: методика Росстата позволит точнее индексировать пенсии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С 1 декабря Федеральная служба государственной статистики (Росстат) изменит методику отслеживания числа пенсионеров и их доходов — их пересчитают по новой схеме. Эксперты полагают, что с помощью этих данных получится точнее узнать индексацию пенсий в одном или нескольких регионах. NEWS.ru спросил у экспертов, увеличатся ли в результате сами выплаты.

Что изменится в методике Росстата по пенсиям с 1 декабря

Росстат введет новые формы отслеживания численности пенсионеров и назначенных им пенсий. Об этом пишет РБК со ссылкой на приказ ведомства от 17 ноября.

Согласно этому документу, всего планируется ввести три формы федерального статистического наблюдения. Первая — № 94 (пенсии) — краткая, отражает данные о численности пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения. Вторая — № 94-Н (пенсии) — содержит сведения о численности неработающих пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения. И № 94-Р (пенсии) содержит данные о численности работающих пенсионеров и суммах назначенного им пенсионного обеспечения, а также о среднемесячной зарплате или ином доходе.

Данные по форме предоставляют территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования.

По словам доцента экономического факультета РУДН Андрея Гиринского, эти регистры учета более детально отражают все виды пенсионного обеспечения, существующие в России. Как пояснил эксперт агентству «Прайм», они позволяют точнее оценить нагрузку по выплатам «в рамках макроэкономической модели» и по регионам.

На основании этих данных можно будет точнее рассчитать индексацию пенсий в одном или нескольких регионах, передает агентство.

Увеличится ли размер самих пенсий

Изменение методики позволит более точно рассчитывать размер пенсионных выплат как работающих, так и неработающих пенсионеров с учетом дополнений отдельных категорий получателей пенсий, отметила в беседе c NEWS.ru доцент кафедры управления человеческими ресурсами РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

«Это позволит более точно планировать индексации пенсий в соотношении с уровнем инфляции и получать более точные данные по категориям пенсионеров и по регионам», — отмечает она. Говорить о том, будет ли это способствовать росту пенсий, эксперт не берется.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Данные и методики Росстата слабо влияют на размер фактической пенсии, разве только в части расчета инфляции, соглашается эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Валерий Емельянов. Он напоминает NEWS.ru, что государство само себя обязало индексировать пенсии. И если официальная инфляция пойдет «вразнос», то и расходы бюджета на пенсии — тоже.

По его мнению, в основном люди получают или не получают более высокую пенсию, исходя из формулы начисления, которая учитывает их доход в предыдущие годы (официальную зарплату), стаж и тот самый пенсионный коэффициент, который индексируется по инфляции. Также на размер выплат может влиять статус работающего (или неработающего) пенсионера. Но последнее время пенсии индексируют всем, напомнил Емельянов.

Как проиндексируют пенсии в 2024 году

На индексацию пенсий в 2024 году в проекте российского бюджета заложено около 234 млрд руб. Со следующего года размер страховой пенсии неработающих пенсионеров (то есть обычной пенсии по старости) увеличится на 7,5%. Так, с 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133 руб. 5 коп., а размер фиксированной выплаты к страховой пенсии — 8 134 руб. 88 коп.

В результате средний размер страховой пенсии по старости у неработающих увеличится на 1,6 тыс. руб. и составит 23,4 тыс. руб. вместо ранее планировавшихся 22,8 тыс. руб. То есть к пенсиям в следующем году добавят всего на 600 руб. больше, чем планировали.

Но кроме страховых пенсий, у россиян есть еще и накопительные. По сути, они — лишь доплата к основным пенсиям. Средства формировались у работников 1967 года и моложе в период с 2002 по 2013 год. В начале 2023 года средняя величина накопительной пенсии равнялась 1,4 тыс. руб., в 2024 году она вырастет до 1,6 тыс. руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Cкоро в России начнет действовать новый порядок индексации пенсий. Они будут увеличиваться дважды в год. Так, с 1 февраля пенсии будут повышаться на уровень реальной инфляции, а с 1 апреля — на уровень роста реальных доходов. Неизвестно, надолго ли сохранится новый порядок, но в Госдуме считают, что пенсию будут индексировать дважды и в 2026-м, и в 2027 году.

Масштабы индексации в 2025 году пока неизвестны. Из проекта бюджета Социального фонда следует, что 1 февраля 2025 года пенсии проиндексируют на 4% (предполагаемый уровень инфляции), а 1 апреля еще «скорректируют» на 3,8% (предполагаемый рост реальных доходов населения), после чего пенсия вырастет до 24 120 руб. в среднегодовом исчислении.

Как еще можно увеличить размер своей пенсии

Не так давно власти ввели новую программу добровольных пенсионных сбережений. Со следующего года можно будет прийти в Негосударственный пенсионный фонд и открыть новый вид счета — сберегательный. Туда можно будет перевести накопительную часть пенсии из этого или другого НПФ или Социального фонда и копить ее там или до истечения 15 лет с момента заключения договора, или по достижении женщиной (владелицей счета) 55 лет, а мужчиной — 60 лет.

Дальше участники программы смогут обратиться в НПФ за регулярными выплатами с этого счета, чтобы тратить их уже на текущие нужды. Размер выплат будет зависеть от того, сколько смог заработать фонд на сбережениях клиента, и того, какой срок выплат был выбран. Минимальный срок составит 10 лет, максимальный — до конца жизни. Подробности программы и размеры стимулирующих выплат для ее участников NEWS.ru описывал в отдельном материале.

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