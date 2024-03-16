Результаты президентских выборов в России будут наряду с другими факторами оказывать серьезное влияние на курс рубля, считают финансовые аналитики. Что ждет рубль в 2024 году, сколько будут стоить доллар и евро, когда ждать скачков курса?
Что ждет рубль после президентских выборов
Курс рубля в ближайшие дни будут определять два ключевых события — президентские выборы в России 15–17 марта и предстоящее 22 марта заседание Центробанка РФ, на котором будет решаться вопрос об уровне ключевой ставки. Об этом заявил агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
В течение минувшей недели курс рубля к доллару снизился: в два скачка стоимость американской валюты выросла с 90,60 руб. до 92,90 руб. Аналитик объясняет это «выжидательной» позицией рынков перед президентскими выборами, а также нарастающей геополитической напряженностью. Кроме того, на курс оказала влияние инфляция в США, которая ускорилась выше ожидаемого до 3,2%, — что вызвало опасения увеличения ключевой ставки ФРС.
По оценке Антонова, политическая стабильность в России оказывает дополнительную поддержку рублю. Кроме того, положительно влияют цены на нефть: стоимость Brent «пробила уровень сопротивления» в $84 за баррель, стремится к порогу в $87,5, а может дорасти и до $88,5.
Какими будут курсы доллара и евро в 2024 году
Антонов считает, что в ближайшей перспективе курсы основных валют не будут резко меняться: доллар удержится в диапазоне в 90–93,30 руб., евро сохранит уровень в 99,1–101,8 руб., а юань будет в диапазоне в 12,5–12,9 руб.
При этом Центробанк РФ продолжает работать на снижение инфляции до целевого уровня в 4%. В настоящее время ставка ЦБ составляет 16% и, вероятно, после 22 марта удержится на этом уровне. В то же время пространство для снижения ставки невелико — по оценке аналитика, среднегодовая ставка будет в районе 13,5–15,5%.
Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», дали свои оценки: рубль начал год с сильных позиций и рост курсов доллара и евро может начаться не раньше первой половины апреля. Основатель «Университета инвестиций» Юлия Кузнецова считает, что рубль может укрепиться — даже до 88 руб/долл.
Что станет главной угрозой для рубля в 2024 году
При этом 2024 год таит в себе серьезную угрозу, которая может подорвать окрепший было курс рубля, заявили опрошенные «Фонтанкой» эксперты.
«Рубль в среднесрочной перспективе будет слабеть к иностранным валютам. В бюджете запланированы дополнительные доходы на 2024 год, и девальвация — самый простой способ для достижения заложенных показателей», — констатировал глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.
С ним согласны эксперты MK.RU — масштабные планы, которые президент озвучил в послании Федеральному собранию, потребуют огромных бюджетных расходов.
«А Минфин привык любые бюджетные проблемы решать за счет ослабления национальной валюты», — отмечает финансовый аналитик Сергей Дроздов.
Дроздов подчеркнул, что ставка Центробанка не оказывает практически никакого влияния на курсы национальных валют, причем не только в России. Он привел в пример Турцию, где ключевая ставка кредитования в 2024 году достигла 45%, однако лира остается экстремально слабой.
Курс будет во многом зависеть от того, продлят ли срок действия президентского указа об обязательной продаже экспортерами валютной выручки, заявил MK.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.
«Как известно, ЦБ против, а Минфин и правительство в целом — за. Если не продлят, для рубля это обернется временным ослаблением в пределах 5–7%. Обвал возможен лишь в случае резкого обострения геополитической обстановки, но предпосылок к этому пока нет. Но в целом курс является производной от торгового баланса, вот за чем надо следить», — указал он.
Когда ждать скачков курса
Финансовый аналитик Константин Селянин напомнил MSK1.RU, что в российском бюджете на 2024 год заложено повышение доходов на 22% при оценке роста экономики в 1,5–2%. При этом по закону налоги в РФ можно будет повышать только с 2025 года, а набрать достаточно кредитов не удастся ни на внутреннем рынке, ни у дружественных стран.
«Единственный верный способ получить недостающие в бюджете деньги — девальвация», — констатирует Селянин.
По оценке Селянина и директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, курс рубля начнет меняться «ближе к лету» — со второй половины мая к началу июня.
«В середине или второй половине года будет девальвация», — констатировал Селянин.
Что происходит с рублем сейчас
РБК со ссылкой на отчеты Центробанка и Федеральной таможенной службы сообщает, что за 2023 год рубль стал основной валютой в расчетах России с Европой и Азией.
Объем расчетов со странами Европы в долларах и евро с рекордных 88,3% в 2021 году упал до 42,8%. В то же время торговля в рублях выросла до 49,7% от общего объема трансакций. По азиатскому направлению рубль занял 36,1% от общего объема, в то время как доля доллара и евро упала с 2021 года почти в три раза.
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