Россию ждет девальвация? Что будет с курсом рубля после выборов-2024

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Результаты президентских выборов в России будут наряду с другими факторами оказывать серьезное влияние на курс рубля, считают финансовые аналитики. Что ждет рубль в 2024 году, сколько будут стоить доллар и евро, когда ждать скачков курса?

Что ждет рубль после президентских выборов

Курс рубля в ближайшие дни будут определять два ключевых события — президентские выборы в России 15–17 марта и предстоящее 22 марта заседание Центробанка РФ, на котором будет решаться вопрос об уровне ключевой ставки. Об этом заявил агентству «Прайм» финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

В течение минувшей недели курс рубля к доллару снизился: в два скачка стоимость американской валюты выросла с 90,60 руб. до 92,90 руб. Аналитик объясняет это «выжидательной» позицией рынков перед президентскими выборами, а также нарастающей геополитической напряженностью. Кроме того, на курс оказала влияние инфляция в США, которая ускорилась выше ожидаемого до 3,2%, — что вызвало опасения увеличения ключевой ставки ФРС.

По оценке Антонова, политическая стабильность в России оказывает дополнительную поддержку рублю. Кроме того, положительно влияют цены на нефть: стоимость Brent «пробила уровень сопротивления» в $84 за баррель, стремится к порогу в $87,5, а может дорасти и до $88,5.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какими будут курсы доллара и евро в 2024 году

Антонов считает, что в ближайшей перспективе курсы основных валют не будут резко меняться: доллар удержится в диапазоне в 90–93,30 руб., евро сохранит уровень в 99,1–101,8 руб., а юань будет в диапазоне в 12,5–12,9 руб.

При этом Центробанк РФ продолжает работать на снижение инфляции до целевого уровня в 4%. В настоящее время ставка ЦБ составляет 16% и, вероятно, после 22 марта удержится на этом уровне. В то же время пространство для снижения ставки невелико — по оценке аналитика, среднегодовая ставка будет в районе 13,5–15,5%.

Эксперты, опрошенные «Фонтанкой», дали свои оценки: рубль начал год с сильных позиций и рост курсов доллара и евро может начаться не раньше первой половины апреля. Основатель «Университета инвестиций» Юлия Кузнецова считает, что рубль может укрепиться — даже до 88 руб/долл.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Что станет главной угрозой для рубля в 2024 году

При этом 2024 год таит в себе серьезную угрозу, которая может подорвать окрепший было курс рубля, заявили опрошенные «Фонтанкой» эксперты.

«Рубль в среднесрочной перспективе будет слабеть к иностранным валютам. В бюджете запланированы дополнительные доходы на 2024 год, и девальвация — самый простой способ для достижения заложенных показателей», — констатировал глава люксембургского офиса консалтинговой компании KRK Group Никита Рябинин.

С ним согласны эксперты MK.RU — масштабные планы, которые президент озвучил в послании Федеральному собранию, потребуют огромных бюджетных расходов.

«А Минфин привык любые бюджетные проблемы решать за счет ослабления национальной валюты», — отмечает финансовый аналитик Сергей Дроздов.

Дроздов подчеркнул, что ставка Центробанка не оказывает практически никакого влияния на курсы национальных валют, причем не только в России. Он привел в пример Турцию, где ключевая ставка кредитования в 2024 году достигла 45%, однако лира остается экстремально слабой.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Курс будет во многом зависеть от того, продлят ли срок действия президентского указа об обязательной продаже экспортерами валютной выручки, заявил MK.RU член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев.

«Как известно, ЦБ против, а Минфин и правительство в целом — за. Если не продлят, для рубля это обернется временным ослаблением в пределах 5–7%. Обвал возможен лишь в случае резкого обострения геополитической обстановки, но предпосылок к этому пока нет. Но в целом курс является производной от торгового баланса, вот за чем надо следить», — указал он.

Когда ждать скачков курса

Финансовый аналитик Константин Селянин напомнил MSK1.RU, что в российском бюджете на 2024 год заложено повышение доходов на 22% при оценке роста экономики в 1,5–2%. При этом по закону налоги в РФ можно будет повышать только с 2025 года, а набрать достаточно кредитов не удастся ни на внутреннем рынке, ни у дружественных стран.

«Единственный верный способ получить недостающие в бюджете деньги — девальвация», — констатирует Селянин.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По оценке Селянина и директора Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгия Остапковича, курс рубля начнет меняться «ближе к лету» — со второй половины мая к началу июня.

«В середине или второй половине года будет девальвация», — констатировал Селянин.

Что происходит с рублем сейчас

РБК со ссылкой на отчеты Центробанка и Федеральной таможенной службы сообщает, что за 2023 год рубль стал основной валютой в расчетах России с Европой и Азией.

Объем расчетов со странами Европы в долларах и евро с рекордных 88,3% в 2021 году упал до 42,8%. В то же время торговля в рублях выросла до 49,7% от общего объема трансакций. По азиатскому направлению рубль занял 36,1% от общего объема, в то время как доля доллара и евро упала с 2021 года почти в три раза.

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