Россияне впервые стали сокращать все валютные накопления

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В июне текущего года граждане России впервые одновременно сократили все имеющиеся у них валютные средства — наличные, на отечественных и зарубежных счетах и у брокеров, сообщает РИА Новости на основании собственных расчетов. По данным экспертов агентства, россияне держали в иностранной валюте накопления на сумму $218 млрд, что меньше майского показателя на 1%. При этом в июне все виды валютных накоплений сокращались одновременно, что произошло впервые с 2018 года, когда ЦБ начал вести соответствующую статистику.

Отмечается также, что объем средств на зарубежных счетах впервые с апреля 2022 года сократился на 0,9% и составил $73 млрд. В российских банках валютные депозиты сокращаются на протяжении 12 месяцев и в июне показатель составил минус 2,5%, до $45,3 млрд.

При этом наибольшие сбережения у россиян имеются в наличной валюте. За первый месяц лета они уменьшились на 0,2% и составили $96,6 млрд. Накопления на брокерских счетах снизились на 9,5% до $2,9 млрд.

Ранее сообщалось, что на сегодняшний день только 13% россиян хранят накопления в национальной валюте. При этом только 3% граждан перевели рублевые сбережения в доллары или евро.

Также сообщалось, что снижение курса рубля на валютном рынке является следствием политики, направленной на устранение бюджетного дефицита. Только за первый квартал текущего года этот показатель составил 2,2 трлн рублей.