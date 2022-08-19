Россияне в июне вывели за рубеж максимальный объем валюты с 2018 года Россияне в июне вывели за рубеж рекордные $4,7 млрд

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В июне 2022 года россияне разместили на счетах и депозитах в банках за рубежом валюту на 266,1 млрд рублей при среднем курсе 57,2 рубля за доллар, пишет РБК со ссылкой на данные Банка России об операциях домохозяйств. В долларовом выражении эта сумма составила $4,7 млрд, что можно считать рекордом как минимум с 2018 года. До этого всплеск переводов сбережений россиян за рубеж наблюдался в феврале, когда объем таких операций достиг $4,3 млрд.

Как пояснил управляющий директор «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин, всплеск переводов на счета и депозиты за рубежом связан с некомфортностью условий размещения долларов и евро на внутреннем рынке и постепенным смягчением ограничений по переводам за рубеж. При этом в июне — июле рубль был достаточно крепким, чтобы активизировать процесс вывода средств, и в ближайшие месяцы эта тенденция может сохраниться.

Руководитель направления исследований центра «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея отмечает, что ограничения на хранение, снятие или переводы валюты некоторыми банками способствовали поиску альтернативных вариантов хранения и использования денег. К тому же с началом событий на Украине часть россиян переехала в другие страны, но продолжила получать деньги из России от работодателей или родственников. Способствовал этому и «карточный туризм» после ухода платежных систем Visa и Mastercard из России.

Между тем управляющий директор агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов предположил, что отток валюты в банки-нерезиденты, особенно в странах СНГ, усиливаться не будет с учетом жестких санкций и опасений вторичных санкций в отношении банков-нерезидентов. Объем же наличной валюты у населения также будет сокращаться в условиях сохраняющихся ограничений на валютные операции и по мере роста расходов, считает эксперт.

Ранее в Центробанке заявили, что из-за введенных Западом санкций американская валюта больше не является надежным способом сохранения средств. Специалисты отмечают, что если по каким-либо причинам необходимо держать часть средств именно в валютах недружественных стран, то стоит изучить возможность открытия счета за рубежом. В России же лучше использовать те валюты и инструменты, которые не могут попасть под санкции и быть заблокированы.





