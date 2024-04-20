Россияне увеличили чеки снятых из банкоматов наличных В России средняя сумма снятия наличных в банкоматах выросла почти на 30%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В России средняя сумма снятия наличных в банкоматах в первом квартале текущего года выросла почти на 30% в сравнении с показателями за тот же период в прошлом году, пишет ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт». Отмечается, что средний чек увеличился до 40 943 рублей.

В первом квартале 2023 года жители страны снимали через банкоматы 31 864 рубля. В среднем в текущем году они пополняли счета на 11 338 рублей. В прошлом году эти показатели были выше — 11 670 рублей.

При этом сегодня банкоматы перестают воспринимать исключительно как сервис для выдачи или получения наличных. Их все чаще используют для внесения платежей по кредитам или пополнения собственных счетов, с которых затем в онлайн-сервисах банка оплачивают ЖКУ, услуги детского сада, питания в школе и прочего, — сказано в исследовании.

Ранее стало известно, что ряд стран отказались обслуживать карты российской платежной системы «Мир». В этот список вошли Киргизия, Казахстан, Армения, Узбекистан, Турция и Вьетнам.

Экономист, финансовый аналитик Михаил Беляев, комментируя отказ некоторых государств от платежной системы «Мир», заявил, что России необходимо сделать вывод о взаимоотношениях с ними. По его словам, место этих стран готовы занять Таиланд, Куба, Маврикий и Шри-Ланка.