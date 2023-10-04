Россияне стали реже пользоваться наличными Объем наличных рублей в обращении сократился на 21,6 млрд

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Объем наличных денег в обращении сократился на 21,6 млрд рублей, что наблюдается впервые с весны 2022 года, сообщает РБК со ссылкой на данные Центробанка России. По данным финансового регулятора, сокращение объема наблюдается лишь за сентябрьский период. В период с января по август 2023 года же объем наличных денег в обращении вырос на 1,94 трлн рублей.

Управляющий директор компании «Газпромбанк Private Banking» Егор Сусин объяснил, что данное явление связано с резким повышением процентных ставок. По его словам, отток валюты в наличность замедляется из-за увеличения доходности депозитов, а также из-за роста сберегательной активности банковских клиентов. Отмечается, что условия по сберегательным продуктам улучшились после повышения ключевой ставки с 7,5 до 13%. В Центробанке подчеркивают, что после принятия такого решения средства физических лиц на счетах и депозитах приросли на 520 млрд рублей или на 0,8%.

Окончание отпускного сезона тоже повлияло, это один из факторов, который прекратил поддерживать повышенный спрос на наличность, — уточнил Сусин.

Глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина ранее рассказала о последствиях сохранения ключевой ставки. По ее словам, это могло бы привести к ослаблению курса отечественной валюты. При этом она подчеркнула, что повышение ставки не привело к такому же эффекту, как при открытом счете капитала.