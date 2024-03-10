Россияне стали массово снимать деньги с карт ЦБ РФ: россияне сняли с карт рекордные 33,3 трлн рублей в 2023 году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне в 2023 году сняли рекордное число наличных денег — 33,3 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на статистику Центробанка РФ. По сравнению с данными, полученными годом ранее, этот показатель увеличился на 13%.

Согласно сведениям регулятора, объем выведенных наличных физлицами в России рос и ранее. В частности, в 2022 году он увеличился на 6%, в 2021 — на 5%. В прошлом году наиболее активный период пришелся на четвертый квартал — за этот промежуток времени с карт было снято 9,2 трлн рублей.

При этом объем денежных переводов по картам вырос в прошлом году незначительно, на 8% — до 79,3 трлн рублей. В предыдущие годы показатели по этому типу операций росли в диапазоне от 23 до 77%, а 10 лет назад составляли 70%. В ЦБ связали имеющуюся динамику с ростом аналогичных операций в Системы быстрых платежей, которая позволяет переводить средства по номеру телефона. Так, через СБП россияне перевели около 27,7 трлн рублей в 2023 году — это в два раза больше, чем годом ранее.

Также стало известно, что в феврале россияне чаще продавали наличные доллары и евро, чем покупали. Согласно статистике одного из российских банков, в безналичном обмене лидером по количеству операций оказалась покупка иностранной валюты. При этом общее число продаж наличных долларов в феврале оказалось на 79% больше, чем покупок.