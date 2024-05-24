Россияне стали массово избавляться от кредитных карт «Коммерсант»: число кредитных карт у россиян снизилось в апреле почти на 2 млн

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Число кредитных карт на руках у клиентов российских банков в апреле сократилось почти на два миллиона и составило менее 91 млн, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро». Как отмечают авторы издания, такого стремительного падения показателей по выданным «кредиткам» в России не фиксировали несколько лет. При этом оно произошло на фоне продолжающейся активной выдачи кредиток, отмечает газета.

В апреле, как отмечают авторы материала, банки выдали более 2,3 млн новых кредитных карт. По словам, гендиректора «Скоринг бюро» Олега Лагуткина, такое сокращение портфеля связано с оптимизацией кредиторами структуры баланса. При этом на фоне избавления от кредитных карт, банки увеличили лимит по ним на 10%, до 105 тысяч рублей, что стало максимальным показателем с начала 2020 года.

Ранее заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй (НКБИ) Владимир Шикин сообщил, что жители России ради получения кредитов стали чаще закладывать имущество. По его словам, спрос на такой вид кредитования вырос из-за высоких ставок и введения лимитов в необеспеченном потребительском кредитовании.

Юрист Мария Рулькова ранее предупредила, что при принятии наследства необходимо выплачивать кредиты покойного. К наследнику переходят не только права, но также и обязанности в том виде, в котором они были на дату смерти владельца, отметила она. При этом долги не должны превышать сумму имущества, уточнила юрист.