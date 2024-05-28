Россияне стали чаще делать покупки в жестких дискаунтерах и онлайн Представитель NielsenIQ Локтев: покупки в жестких дискаунтерах и онлайн растут

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Все больше россиян делают покупки в жестких магазинах-дискаунтерах и онлайн, заявил в рамках «Недели российского ретейла — 2024» исполнительный директор NielsenIQ Константин Локтев, передает корреспондент NEWS.ru. По итогам первого квартала 2024 года доля продаж повседневных товаров в онлайне превысила 10%, отметил он. Этот рост был обеспечен увеличением спроса на товары в абсолютном количестве (штуках).

Продажи FMCG (повседневных товаров. — NEWS.ru) в онлайне достигли 9,5% (от всех каналов и видов продаж в России. — NEWS.ru) за 12 месяцев, по март 2024 года. Если же посмотреть данные только за январь — март 2024 года, доля онлайна уже превысила 10%, — заявил Локтев.

При этом продажи в офлайн-каналах могут расти не только за счет увеличения покупок, но и благодаря открытию новых торговых точек. И в случае с хард-дискаутерами причина роста продаж именно в последнем, подчеркнул Локтев.

Хард-дискаунтеры, делающие упор на цены, — «Светофор», «Чижик», «Первый выбор», «Победа» и другие — остаются неоспоримыми лидерами среди других каналов по темпам продаж. С огромным отрывом, — указал он.

В презентации Локтева также утверждается, что реализация продовольствия в хард-дискаунтерах значительно опережает средние темпы роста на рынке. В магазинах класса ультраэконом все больше продают даже тех товаров, покупки которых снижаются в точках другого типа (например, в гипермаркетах). Речь идет о майонезе, растительном масле, кофе, средствах для стирки и подгузниках.

Ранее в беседе с NEWS.ru ряд экспертов говорили о том, что в 2024 году реальные зарплаты у россиян в лучшем случае останутся на том же уровне, что и в 2023-м. Это обусловлено тем, что работодателям приходится отдавать много денег на дорогие кредиты из-за высокой ставки ЦБ, а также на закупку комплектующих из-за высокого курса доллара, и этими процессами компании управлять не могут. А вот зарплаты остаются одной из немногих статей расходов, на которые предприятия еще могут влиять. По другим оценкам, рост зарплат 2023 года «съест» инфляция 2024 года.