Россияне стали брать больше микрозаймов НБКИ: в декабре 2023 года россиянам было выдано свыше 3 млн микрозаймов

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В декабре 2023 года россиянам выдали 3,05 млн микрозаймов, это на 3,5% больше ноябрьских показателей, сообщает пресс-служба Национального бюро кредитных историй (НБКИ). Отмечается, что больше всего микрозаймов, 194 тысячи, выдали в Москве, в Подмосковье показатель составил 156,9 тысячи, в Краснодарском крае — 130,9 тысячи.

На четвертом месте по количеству — Республика Башкортостан, там в декабре выдали 112,7 тысячи микрозаймов, в Свердловской области — 108,6 тысячи. При этом наибольший прирост наблюдался в Ставропольском (+9,4%) и Краснодарском (+8,1%) краях, Саратовской (+7,0%), Ростовской (+6,9%) и Самарской (+6,0%) областях.

Некоторый рост выдачи микрозаймов в декабре обусловлен сезонным фактором, связанным с новогодними праздниками. В этот период существенно возрастают траты граждан и, соответственно, их потребность в покрытии так называемых «кассовых разрывов» — дефицита семейного бюджета до ближайшей зарплаты. В целом после пиковых значений конца весны 2023 года в дальнейшем выдача микрозаймов стабилизировалась на уровне 2,8–3,0 млн единиц, — приводит пресс-служба слова директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова.

Данные получены от двух тысяч микрофинансовых институтов (микрофинансовых организаций и кредитных потребительских кооперативов), передающих сведения в Национальное бюро кредитных историй.

Ранее эксперт по банковскому рынку Андрей Бархота заявил, что главным коварством микрозаймов является то, что выдаются они под весьма высокую процентную ставку. По его словам, в перспективе это создает для должников сложности по погашению такого кредита.