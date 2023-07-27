Россияне стали активно скупать дешевеющий рубль Объемы продаж валюты из частных сбережений россиян выросли на 20%

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Россияне стали активно сокращать свои валютные сбережения, пишут «Известия» со ссылкой на банкиров. По итогам первых шести месяцев 2023 года объемы продаж долларов выросли примерно на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. Таким образом люди отреагировали на ситуацию с динамикой курса, рассчитывая приобрести дешевеющий рубль с большей выгодой.

По сравнению с аналогичным периодом 2022 года отмечается преобладание продажи наличной валюты со стороны населения. В сегменте онлайн-операций ситуация такая же, — рассказали в крымском офисе РНКБ.

Тенденцию подтвердили и в других банках. Как отметили в «Русском стандарте», с января по июнь текущего года объемы продаж доллара оказались на 17% выше, чем их приобретения. В Цифра банке заявили, что этот показатель увеличился на 20%.

Ранее также сообщалось, что на сегодняшний день только 13% россиян хранят накопления в национальной валюте. При этом только 3% граждан перевели рублевые сбережения в доллары или евро.

По словам исполнительного директора одного из маркетплейсов Ярослава Баджурака, такую статистику можно объяснить волатильностью на рынке. Из-за этого хранение средств в иностранной валюте стало для многих рискованным. Усугубляется ситуация ограничениями на снятие иностранной валюты, которое продлили до 9 сентября 2023 года.