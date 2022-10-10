Россияне сняли более 750 млрд рублей на фоне частичной мобилизации

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Россияне на второй день после объявления частичной мобилизации сняли 132,1 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные ЦБ.

Другой пик снятий пришелся на 30 сентября, из банков вывели 144,8 млрд рублей. Всего с 22 сентября по 6 октября было снято 754,1 млрд рублей. В конце прошлой недели спрос стабилизировался до уровня двузначных значений.

В последние дни россияне снимают со счетов 14,5–35,5 млрд рублей, что соответствует уровню до 22 сентября. До этого фиксировался отток от 8,1 млрд рублей до 40,8 млрд рублей.

Эксперты считают, что спрос на наличность повышает любой шок, в частности, это объявление о частичной мобилизации и последовавший за ним отъезд мужчин призывного возраста и их семей.

Типичное проявление поведенческой экономики, — прокомментировал ситуацию главный экономист агентства «Эксперт РА» Антон Табах.

К тому же постоянным снижением ключевой ставки банки снижали обещанную доходность, что стало поводом для вкладчиков больше не продлевать договоры. В последний раз ЦБ понижал ключевую ставку 16 сентября до 7,5%. Банки заранее учли это решение, уменьшив обещанную доходность.

В третьей декаде сентября максимальные ставки в банках снизились до 6,5%. С таким уровнем ставок реальная доходность невозможна, так как они практически вдвое ниже инфляции.

Ранее сообщалось, что число попыток незаконно вывезти деньги за границу с начала частичной мобилизации выросло на 93%. Общая сумма нелегально вывозимых денег составила 160,5 млн рублей, что на 63% больше, чем за аналогичный период прошлого года.