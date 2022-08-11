Россияне скупили рекордный объем валюты в июле ЦБ: россияне скупили рекордный объем валюты в июле

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россияне скупили в июле рекордное количество иностранной валюты на общую сумму 237,1 млрд рублей, говорится в отчете Центробанка «Обзор рисков финансовых рынков». Отмечается, что за предыдущий аналогичный период они потратили на покупку иностранной валюты 176,1 млрд рублей.

Значимыми нетто-покупателями валюты на Московской Бирже во второй половине месяца впервые стали физические лица, которые нарастили объемы нетто-покупок с 176,1 млрд руб. в июне до 237,1 млрд руб. в июле (в рублевом эквиваленте), что стало рекордным объемом нетто-покупок для данной категории участников, — говорится в сообщении.

Уточняется, что остатки на валютных счетах физлиц в банках сократились на $3 млрд. Это значит, что валюта впоследствии переводилась в зарубежные банки. Также не наблюдалось и значительной концентрации покупок на территории России, которые оплачивались бы валютой, отмечает ЦБ.

Согласно отчету, крупнейшими покупателями валюты в России были банки, которые не относятся к системно значимым. Так, они скупили валюту на общую сумму $319,6 млрд, в том числе и для импортеров.

Ранее начальник отдела глобальных исследований банка «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин заявил, что международная резервная валюта на основе корзины валют стран БРИКС может стать заменой доллару. Она находится в стадии проработки. Эксперт подчеркнул, что для России и других участников БРИКС важным является снижение зависимости от американского доллара. В первую очередь это касается взаимной торговли и обслуживания внешнего долга.