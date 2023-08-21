Россияне рассказали, в какой валюте хранят «свободные» деньги ВЦИОМ: 68% россиян хранят сбережения в рублях

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большинство россиян (68%) предпочитают хранить свои сбережения в рублях, свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа. Средства в долларах хранят 6% опрошенных, евро и другие иностранные валюты назвали по 4% респондентов.

Около четверти россиян (27%) признались, что у них нет никаких сбережений.

Социологи отметили тенденцию к девалютизации сбережений. С января 2022 года число граждан, которые хранят сбережения в долларах, уменьшилось с 11% до 6% в июле 2023-го.

Для большей части граждан предпочтительным способом хранения «свободных» денег остается рубль, констатировали исследователи. ВЦИОМ отмечает, что еще в сентябре 2022 года 88% россиян признавались, что не хотели бы иметь счет в зарубежном банке, а 80% заявляли о нежелании приобретать иностранную валюту.

Несмотря на сокращение доли валют в обращении физлиц, интерес к ситуации на валютном рынке в июле вырос. Так, с разной периодичностью за курсом доллара следили 58% россиян, что на 7% превысило показатель июня. Каждый пятый житель страны проверял курс регулярно, 38% делали это время от времени. Но интерес к этой теме уступал ситуации в первом полугодии 2022-го, когда в период с февраля по июль за колебаниями валют следили 63–66% россиян.

В июле россияне прогнозировали, что через три месяца курс доллара составит в среднем 95 рублей. Через год, по мнению большинства, доллар будет стоить около 97 рублей.

Это говорит о том, что на момент опроса общество не было готово к преодолению долларом планки в 100 рублей, — констатировали во ВЦИОМе.

Ранее экономист Алексей Зубец допустил снижение курса доллара до 55–60 рублей в случае, если власти введут требование обязательной продажи валютной выручки, а также при условии резкого роста цен на экспортируемые товары. Финансист отметил, что два этих фактора способствовали падению доллара до 60 рублей в 2022 году.