Россияне рассказали, на чем стали больше экономить Webbankir: 57,7% жителей России стали больше экономить за последний год

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Более половины россиян стали больше экономить за последний год, свидетельствуют данные опроса Webbankir, на которые ссылается РИА Новости. Как показало исследование, в котором приняли участие 1500 человек, жители страны при этом экономят на продуктах питания и лечении даже чаще, чем на образовании.

Более половины россиян (57,7%) сообщили, что за последний год стали больше экономить и прежде всего — на крупных покупках, развлечениях и путешествиях, — говорится в результатах исследования.

Тенденцию к экономии за собой однозначно заметили 32,7% опрошенных. Каждый четвертый сказал, что «скорее всего» стал больше экономить. При этом каждый десятый россиянин заявил, что точно не ограничивает себя в расходах.

Чаще всего жители России экономят на крупных покупках (53,8%), развлечениях (50%) и путешествиях (44,2%). Также граждане начали меньше тратить на подарки (33,2%) и повседневные товары (32,7%). При этом люди реже экономят на транспорте (19,2%), аренде жилья (15,7%), продуктах (13,7%) и лечении (7,7%). При этом только 5,8% опрошенных сказали, что сократили или готовы уменьшить траты на образование.

Ранее сообщалось, что спрос на дорогие смартфоны топовых брендов в России за год снизился более чем на 20%. СМИ писали, что такая тенденция вызвана опасениями россиян из-за возможной утечки данных и перспективами полной блокировки гаджетов.