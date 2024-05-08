Россияне не смогут взять кредит без одобрения родственников «Известия»: банки обяжут согласовывать кредиты клиентов с родственниками

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Российские банки могут обязать согласовывать кредиты и денежные переводы клиентов с их родственниками, пишут «Известия». Инициативу разработали в Госдуме как средство для предотвращения мошенничества. Доверенное лицо должно будет подтвердить или отклонить операцию в течение 12 часов. Если этого не произойдет, операция будет отклонена.

По данным издания, предложение поддерживает российский Центробанк. В регуляторе уверены, что этот механизм защиты будет востребован среди социально уязвимых групп населения и их близких.

Ранее начальник отдела финансовой грамотности Главного управления Банка России по ЦФО Ольга Милова пояснила, что не стоит брать новые займы, если есть платежи по кредитам, которые превышают 30% ежемесячного дохода. По ее словам, прежде чем брать кредит на приобретение какой-то вещи, следует оценить эту необходимость. Даже если покупка сначала кажется неплохим вариантом, со временем она может омрачиться из-за невозможного исполнения принятых обязательств.

До этого финансовый эксперт Никита Конев назвал главные ошибки россиян в обращении с деньгами. По его словам, это обращение к гадалкам за денежными советами, жизнь не по средствам и финансовые стереотипы. Он подчеркнул, что также не стоит верить, что деньги придут, если их больше тратить.