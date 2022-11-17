Россиянам увеличили комиссию за переводы за границу через СБП ЦБ установил комиссию в шесть рублей за трансграничные переводы через СБП

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Центральный банк России увеличил комиссию до шести рублей за списание денежных средств при трансграничных переводах через систему быстрых платежей (СБП) вне зависимости от суммы перевода, сообщается на сайте регулятора. При этом в публикации говорится, что принимающая сторона за перевод платить не будет. Новые правила вступят в силу с 19 декабря 2022 года.

Тариф за списание денежных средств со счета клиента-плательщика — 6,00 руб. Тариф за зачисление денежных средств на счет клиента-получателя — 0,00 руб, — говорится в публикации.

Согласно действующим на сегодняшний день правилам, за трансграничный перевод денежных средств через СБП снимается по три рубля комиссии как за списание, так и за зачисление. Данные правила были введены 1 мая 2022 года.

В сентябре в Госдуме предложили убрать в Системе быстрых платежей лимит на переводы без комиссии для физических лиц между своими счетами в разных банках. Заместитель главы фракции ЛДПР и председатель комитет по социальной политике Ярослав Нилов полагает, что подобная мера повысит доверие к финансовой системе страны и послужит росту благосостояния граждан, при этом не приведет к росту издержек для банков.

Ранее аналитик Павел Самиев заявил, что валютные ограничения в России могут снять, если будут отменены санкции, а регулятор будет уверен в том, что такой шаг не вызовет отток валюты из страны. По его словам, такой сценарий маловероятен в ближайшие месяцы. Эксперт отметил, что ограничения будут отменять постепенно, но при этом особый режим обращения с валютами недружественных стран сохранится надолго. Валютные ограничения останутся в России надолго, так как снижения санкционного давления на страну в ближайшем времени не будет, резюмировал аналитик.