Россиянам спишут 3,7 млрд рублей долгов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первый замминистра экономического развития Илья Торосов сообщил, что россиянам за два года процедуры внесудебного банкротства спишут 3,7 млрд рублей долгов. Упрощенной схемой банкротства с начала действия процедуры воспользовались 10,6 тысячи человек из желающих 22,5 тысячи, пишут «Известия».

Доля отказов сократилась почти вдвое, составив менее 40%. Эксперты считают, что эффект в виде ощутимого роста числа банкротств среди россиян может проявиться в 2023 году на фоне нестабильной экономической ситуации.

За время действия процедуры внесудебного банкротства отказы получили 11,9 тысячи россиян. Причиной стало несоответствие установленным критериям. К примеру, это долг от 50 до 500 тысяч рублей или отсутствие на руках оконченного исполнительного производства. В последнем случае это является доказательством того, что приставы не нашли у физлица имущества, которое можно было бы обратить на взыскание долга.

По числу банкротств лидируют Омская, Челябинская, Оренбургская, Свердловская области и Краснодарский край.

Ранее Верховный суд России предложил повысить сумму долга по внесудебным процедурам о банкротстве граждан с 500 тысяч до 1,5 млн рублей. Российские суды в 2021 году удовлетворили требования банков о взыскании с граждан долгов по кредитам на 750 млрд рублей, что составило половину суммы, которую требовали кредитные организации.