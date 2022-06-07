Россиянам разрешили переводить до $150 тысяч в месяц на зарубежные счета ЦБ России повысил месячный лимит переводов физлиц до $150 тысяч

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru

Центробанк России с 8 июня повысил месячный лимит переводов на зарубежные счета до $150 тысяч, сообщается на сайте регулятора. Такую возможность получат как россияне, так и граждане дружественных стран. Ранее переводить на счета за границу можно было не более $50 тысяч в месяц.

С 8 июня российские резиденты — физические лица имеют право в течение календарного месяца перевести со своего счета в российском банке на свой счет за рубежом или другому человеку не более $150 тысяч или эквивалент в другой иностранной валюте, — говорится в сообщении.

Отмечается также, что переводить через банки без открытия счета можно не более $10 тысяч. Прежний порог был в $5 тысяч. При этом запрет на переводы за границу со стороны юридических лиц из стран, поддерживающих санкции, продолжает действовать до 30 сентября 2022 года включительно.

Центробанк ослабил ограничение на переводы с $10 до $50 тысяч за рубеж 16 мая. По словам экономиста Александра Данилова, это разрешение говорит о частичном восстановлении российской экономики после санкций Запада. По его словам, регулятор успешно справляется с задачей по стабилизации курса рубля.