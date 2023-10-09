Россиянам рассказали, снизятся ли цены при справедливом курсе рубля Эксперт Антонов: при укреплении курса рубля заметного падения цен не будет

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Рост курса рубля может привести к снижению стоимости импортных товаров, однако в среднем общего падения цен ждать не стоит, заявил NEWS.ru финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов. По мнению эксперта, в лучшем случае на фоне укрепления нацвалюты цены стабилизируются на текущих уровнях. Но затем они вновь начнут расти, считает он.

Резкое укрепление рубля может привести к падению импортных цен, однако эффект будет различен по отраслям. Снижение может коснуться прежде всего импортных продовольственных товаров и техники. Если же говорить в целом, то можно ожидать лишь стабилизации цен на текущих уровнях на какой-то период, потом цены опять будут расти. Падения ожидать не стоит, — заявил финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Эксперт добавил, что, к примеру, цены на услуги ЖКХ вряд ли существенно изменятся из-за разницы курса.

Если цены поднялись, то они уже не упадут, — подчеркнул он.

Утром 6 октября курс доллара в ходе торгов на Московской Бирже вырос до 101 рубля. В последний раз американская валюта поднималась до этих значений 14 августа. Тем временем евро вырос до 106,9 рубля, а юань — до 13,84. На момент написания материала доллар торговался на уровне 101,2 руб., евро — 106,8 руб., а юань — 13,9 руб.

Ранее доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Максим Марков заявил NEWS.ru, что рубль способен укрепиться к доллару до 90 руб. Однако произойдет это лишь в 2024 году. Но для этого также должны сработать меры Центробанка по укреплению курса национальной валюты, в том числе повышение ключевой ставки, ограничение на проведение некоторых операций с валютой, считает эксперт.

Финансовый аналитик, трейдер Артем Звездин назвал справедливый курс доллара. Он считает, что сейчас американская валюта должна стоить 120 руб. Другие аналитики называют 82,6–100 руб.